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مواعيد مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي وترتيب البريميرليج الآن

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
مواعيد مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي وترتيب البريميرليج الآن
الأسبوع الخامس

موعد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز نستعرضها لكم عبر نجوم مصرية، يُذكر أن آخر مباريات الجولة الرابعة مساء أمس الأحد كانت بين أرسنال وتوتنهام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، واحتل ليفربول صدارة البريميرليج بعد 4 مباريات دون أي هزيمة حتى الآن، يُذكر أيضاً أن ليفربول في مباراته الأخيرة فاز على نظيره بيرنلي بثلاثية نظيفة، ويحتل نجمنا المصري محمد صلاح المركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف منذ إنطلاق الموسم الجديد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

بعد انتهاء كافة مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي والتي كان من المُقرر إقامتها يومي السبت والأحد، ليفربول في المركز الأول برصيد 12 نقطة، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، جدير بالذكر أن السيتي قد فقط نقطتين منذ بداية الموسم عندما تعادل إيجابياً أمام توتنهام بهدفين لكل فريق، وليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعد فوزه في مباراتين وتعادل في 2 آخرين.

فريقلعبفازتعادلخسرمتبقية+/-فرقنقاط
1ليفربول4400343:12912
2مانشستر سيتي4310343:141110
3ليستر سيتي4220343:638
4كريستال بالاس4211342:317
5آرسنال4211346:607
6إيفرتون4211344:407
7وست هام يونايتد4211347:6-17
8مانشستر يونايتد4121344:735
9توتنهام هوتسبير4121346:715
10شيفيلد يونايتد4121345:505
11تشيلسي4121349:6-35
12بيرنلي4112346:5-14
13ساوثهامتون4112346:4-24
14نيوكاسل يونايتد4112345:3-24
15بورنموث4112348:5-34
16برايتون4112347:4-34
17وولفرهامبتون4031345:4-13
18أستون فيلا4103346:4-23
19نورويتش سيتي41033410:6-43
20واتفورد4013348:2-61

موعد مباريات الأسبوع الخامس من البريميرليج

يُستكمل مباريات الجولة الخامسة يوم السبت القادم الموافق 14 سبتمبر 2019، ونستعرض لكم الآن جدول مواعيد المباريات وفق توقيت القاهرة:

المباراةالموعد (وفق توقيت القاهرة)
ليفربول X نيوكاسلالسبت 14 سبتمبر 2019، الساعة 13:30
مانشستر يونايتد X ليستر سيتيالسبت 14 سبتمبر 2019، الساعة 16:00
شيفيلد يونايتد X ساوثهامبتونالسبت 14 سبتمبر 2019، الساعة 16:00
برايتون X بيرنليالسبت 14 سبتمبر 2019، الساعة 16:00
توتنهام x كريستال بالاسالسبت 14 سبتمبر 2019، الساعة 16:00
وولفرهامبتون x تشيلسيالسبت 14 سبتمبر 2019، الساعة 16:00
نورويتش سيتي X مانشستر سيتيالسبت 14 سبتمبر 2019، الساعة 18:30
بورنموث X ايفرتونالأحد 15 سبتمبر 2019، الساعة 15:00
واتفورد x أرسنالالأحد 15 سبتمبر 2019، الساعة 17:30
استون فيلا X وست هام يونايتدالإثنين 16 سبتمبر 2019، الساعة 21:00

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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