مواعيد مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي وترتيب البريميرليج الآن

موعد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز نستعرضها لكم عبر نجوم مصرية، يُذكر أن آخر مباريات الجولة الرابعة مساء أمس الأحد كانت بين أرسنال وتوتنهام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، واحتل ليفربول صدارة البريميرليج بعد 4 مباريات دون أي هزيمة حتى الآن، يُذكر أيضاً أن ليفربول في مباراته الأخيرة فاز على نظيره بيرنلي بثلاثية نظيفة، ويحتل نجمنا المصري محمد صلاح المركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف منذ إنطلاق الموسم الجديد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

بعد انتهاء كافة مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي والتي كان من المُقرر إقامتها يومي السبت والأحد، ليفربول في المركز الأول برصيد 12 نقطة، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، جدير بالذكر أن السيتي قد فقط نقطتين منذ بداية الموسم عندما تعادل إيجابياً أمام توتنهام بهدفين لكل فريق، وليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعد فوزه في مباراتين وتعادل في 2 آخرين.

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط 1 ليفربول 4 4 0 0 34 3 : 12 9 12 2 مانشستر سيتي 4 3 1 0 34 3 : 14 11 10 3 ليستر سيتي 4 2 2 0 34 3 : 6 3 8 4 كريستال بالاس 4 2 1 1 34 2 : 3 1 7 5 آرسنال 4 2 1 1 34 6 : 6 0 7 6 إيفرتون 4 2 1 1 34 4 : 4 0 7 7 وست هام يونايتد 4 2 1 1 34 7 : 6 -1 7 8 مانشستر يونايتد 4 1 2 1 34 4 : 7 3 5 9 توتنهام هوتسبير 4 1 2 1 34 6 : 7 1 5 10 شيفيلد يونايتد 4 1 2 1 34 5 : 5 0 5 11 تشيلسي 4 1 2 1 34 9 : 6 -3 5 12 بيرنلي 4 1 1 2 34 6 : 5 -1 4 13 ساوثهامتون 4 1 1 2 34 6 : 4 -2 4 14 نيوكاسل يونايتد 4 1 1 2 34 5 : 3 -2 4 15 بورنموث 4 1 1 2 34 8 : 5 -3 4 16 برايتون 4 1 1 2 34 7 : 4 -3 4 17 وولفرهامبتون 4 0 3 1 34 5 : 4 -1 3 18 أستون فيلا 4 1 0 3 34 6 : 4 -2 3 19 نورويتش سيتي 4 1 0 3 34 10 : 6 -4 3 20 واتفورد 4 0 1 3 34 8 : 2 -6 1

موعد مباريات الأسبوع الخامس من البريميرليج

يُستكمل مباريات الجولة الخامسة يوم السبت القادم الموافق 14 سبتمبر 2019، ونستعرض لكم الآن جدول مواعيد المباريات وفق توقيت القاهرة: