من هو عمر مرموش لاعب المنتخب المصري؟

فوجئ العديد من متابعي المنتخب المصري وعشاق الساحرة المستديرة, بتألف اللاعب المصري المنضم للتشكيله ألاسياسية للمنتخب الوطني مؤخرا في مواجهة ليبيا في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022, وأحرازه الهدف الأول وتحقيق الفوز على المنتخب الليبي.

من هو عمر مرموش؟

عمر مرموش هو لاعب كرة قدم مصري الجنسية ولد في السابع من نوفمبر عام 1999(العمر حاليا 22 عام), بدأ مسيرته الكروية في نادى وادي دجله المصري, وذلك خلال عام 2016 -2017.

وبعد تألقه في الدوري المصري بدا مسيرته الاحترافية في الدوري الألماني وانضم للنادي الرديف لنادى فولفسبورج, وسرعان ما تم تصعيده للفرق الأول عام 2021, ثم انتقل بعدها مرموش لنادى سان بأولي على سبيل الإعارة, وأخيرا يلعب حاليا لنادى لشتوتجارت بنظام الإعارة.

يلعب مرموش في الجناح الأيسر والأيمن مما يعتبر من اللاعبين المميزين, وقد فضله كيروش على نجم بيراميدز رمضان صبحي.

حصد مرموش على جائزة افضل لاعب صاعد خلال شهر سبتمبر في الدوري الألماني.