منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولي بعد الفوز على الكونغو

بدأت المباراة بين منتخب مصر والكونغو على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة فى الجولة الثانية من مبارايات المجموعة الأولي،حيث فاز منتخب مصر في الجولة الأولي على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد لتريزيجيه ولكن خسر منتخب الكونغو من أوغندا في الجولة الأولي،يعد منتخب مصر الأكثر حصولا على البطولة.

بداية الشوط الأول بين المنتخبين مصر والكونغو بهدوء ولكن لم يظل طويلا وبدأ المنتخب المصري في شن العديد من الفرص بالاعتماد على سرعات محمد صلاح وتريزيجيه ولكن لم يستغلوا الهجمات،بدأ منتخب الكونغو في امتلاك الكرة والاستحواذ عليها بشكل خطير على دفاع الفراعنة ولكن لم يستغلوا هذه الفرص الخطيرة،نظم منتخب مصر هجمة رائعة بين المحمدي وعبدالله السعيد ومحمد صلاح انتهت بالهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق أحمد المحمدي في الدقيقة 25 ولكن لم يستسلم منتخب الكونغو وهاجم مرة أخري وظل مستحوذ على الكرة بشكل خطير على منتخب مصر.

نظم لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة على الكونغو ولكن بدون أهداف بعد احراز الهدف الأول،وشن منتخب الكونغو هجمات رائعة اصدمت بالعارضة للحارس محمد الشناوي وكان الكونغو قريب جدا من احراز التعادل بتسديدات قوية من أكثر من كرة تصدم بالعارضة،ولكن عاد منتخب مصر واستحوذ على الكرة وبهجمة منظمة بين عبدالله السعيد وتريزيجيه انتهت بالهدف الثاني للفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة 43.

انتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين لاشئ على منتخب الكونغو.

بداية الشوط الثاني بين منتخب مصر والكونغو،حيث انتهي الشوط الأول بتفوق المنتخب المصري بهدفين مقابل لا شئ أحرزهم محمد صلاح والمحمدي،نزول لاعبي الفريقين أرض الملعب،تغيير أول لمنتخب الكونغو قبل ضربة بداية الشوط الثاني،هدوء منذ بداية الشوط الثاني وأخطاء من لاعبي المنتخب المصري ولكن يعود اللاعبين بهجمة مرتدة للفراعنة ولكن يتعامل معها دفاع الكونغو بكل ثبات وهدوء.

المنتخب المصري يضيع العديد من الفرص من قبل تريزيجيه وصلاح ولم يستغل هذه الفرص في زيادة الأهداف،هجمة خطيرة لمنتخب الكونغو ولكن يتعامل معها دفاع الفراعنة بثبات وهدوء،استحواذ كبير من قبل منتخب الكونعو على الفراعنة كما فعل في الشوط الأول،تغيير أول لمنتخب مصر بخروج مروان محسن ونزول أحمد حسن كوكا في الدقيقة 59 لإستغلال الكرات الطويلة،يعتمد منتخب الكونغو على الهجمات المرتدة نظرا لإمتلاكه سرعات هائلة في الهجوم،تغيير ثاني لمنتخب الكونغو في خط الهجوم في الدقيقة 64،فرص خطيرة لمنتخب الكونغو على الشناوي ولكن بدون أهداف،انفراد خطيرة لكوكا ولكن لم يحرز الهدف الثالث،خروج عبدالله السعيد ونزول وليد سليمان في الدقيقة 67.

تدخل خطير من محمد النني على لاعب وسط الكونغو ويحصل النني على إنذار أصفر،هدوء المباراة من قبل المنتخبين وتدخلات قوية من قبل لاعبي الكونغو على لاعبي الفراعنة،هجمات خطيرة على دفاع منتخب مصر ولكن يتعامل معها محمد الشناوي بشكل رائع ويمنع من إحراز الهدف الأول لمنتخب الكونغو،ضربة حرة مباشرة خطيرة لمنتخب الكونغو بعد حصول محمد علاء على إنذار أصفر ولكن مرت بسلام على مرمي الشناوي،التغيير الثالث لمنتخب مصر بخروج محمود حسن تريزيجيه ونزول على غزال في الدقيقة ٨٤.

ضغط كبير من الكونغو ومحاولات خطيرة على مرمي الشناوي،حصول علي غزال على إنذار أصفر،انفراد خطير لمحمد صلاح ولكن لم يتعامل معه بشكل رائع،إصابة طارق حامد ونزول الجهاز الطبي أرض الملعب لمعلاجة اللاعب،بالرغم من اقتراب نهاية المباراة إلا ان منتخب الكونغو لم يستسلم،إضاعة فرصة خطيرة لمنتخب الكونغو بعد الخروج الخطأ لمحمد الشناوي من المرمي.

نهاية المباراة بتفوق منتخب مصر بهدفين مقابل لا شئ من قبل المحمدي ومحمد صلاح وينفرد منتخب مصر بالمركز الأول ٦ نقاط،يليه منتخب أوغندا ٤ نقاط،ويتبقي مباراة مصر وأوغندا لتحديد المراكز الأول والثاني.

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