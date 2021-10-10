منتخب فرنسا يفوز بلقب دوري أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

حصد المنتخب الفرنسي لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه اليوم بعد تغلبه على منتخب اسبانيا بهدفين مقابل هدف ليتوج منتخب فرنسا بالجائزة ويكون بذلك المنتخب الثاني في التاريخ الذي يتوج بالبطولة التي انطلقت للمرة الأولى عام 2019 وتوقفت لبرهة قبل عودها مجدداً في 2021.

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تمكن منتخب فرنسا من تحقيق فوز هام للغاية في مباراة نهائي بطولة دوري أوروبا للأمم موسم 2020 – 2021 والتي أقيمت اليوم في ملعب سان سيرو في مدينة ميلان الإيطالية، واحتفل الفرنسيون بفوز منتخب بلادهم بالبطولة الأولى من نوعها في تاريخ منتخب الديوك، ويسطر اليوم منتخب فرنسا اسمه بحروف من ذهب لكونه المنتخب الثاني الذي يحرز تلك البطولة بعد منتخب البرتغال الذي كان أول الفائزين في عام 2019.

وافتتح التسجيل اللاعب ميكيل أوريزابال لصالح منتخب اسبانيا في الدقيقة 64 من عمر اللقاء ليمنح منتخبه تفوقاً لم يدم كثيراً على الديوك، وبعد مرور دقيقتين وفي الدقيقة 66 سجل كريم بنزيما هدف التعادل لمنتخب فرنسا ليتحقق التعادل مؤقتاً، وفي الدقيقة 80 سجل لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي هدف الفوز لمنتخب فرنسا ليستمر الحال بذات النتيجة حتى نهاية المباراة.

وأثبت منتخب فرنسا جدارته بالفوز بتلك البطولة بعد خيبة الأمل التي تعرض لها في بطولة أمم أوروبا يورو 2020 والتي تجسدت في توديع البطولة من دور الـ 16 على حساب منتخب سويسرا، ومن جانب آخر أرضى كيليان مبابي جماهير منتخب فرنسا بعد أن سجل لهم هدف الفوز اليوم ليعوضهم بذلك عن الأهداف التي ضيعها في مباراة سويسرا ببطولة اليورو والتي تسببت في أزمة له، وبالنسبة لكريم بنزيما فقد تمكن من تحقيق أول لقب رسمي له مع منتخب بلاده للمرة الأولى منذ انضمامه للمنتخب في شبابه، وبعد أن استدعاه ديشان لمباراة اليوم تمكن بنزيما من إرضاء التوقعات والمساهمة في الفوز.

وبفوز منتخب فرنسا يكون بذلك المنتخب الثاني الذي يفوز في بطولة دوري الأمم منذ تأسيسها في عام 2019، وفاز منتخب البرتغال باللقب الأول قبل أن يفوز به اليوم منتخب فرنسا.