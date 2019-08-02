مرتضي منصور يُعين طارق يحيي مديراً فنياً للزمالك

أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن تعيين طارق يحيي مديراً فنياً للزمالك موقتاً، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، وقال أن امير مرتضي وأحمد مرتضي سوف يسافران غداً للتعاقد مع المدرب الجديد للزمالك، وأضاف أنه هو الذي فوض خالد الغندور “بندق” للتعاقد مع طارق يحيي وفي حالة رفضه تدريب الفريق، فإن طارق مصطفي سيكون الخيار الثاني، ووجه مرتضي منصور شكره لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وإلي وزارة الداخلية والشباب والرياضة لقبولهم لإقامة مباريات الزمالك المحلية والافريقية علي استاد القاهرة الدولي.

رسالة طارق يحيي لجماهير الزمالك

بعد توليه الإدارة الفنية للزمالك طالب طارق يحيي من جمهور نادي الزمالك مساندته في الفترة الحالية، حيث من المقرر أن تكون أول مباراة له مع الفريق في دوري ابطال إفريقيا أمام فريق ديكاداها بطل الدوري الصومالي، والتي من المقرر لها يوم 11 أغسطس من هذا الشهر حيث توافق يوم عيد الأضحي المبارك، وقال طارق يحيي لم أتردد في قبول تدريب نادي الزمالك، وذلك لأن نادي الزمالك بيتي الذي تربيت فيها حيث لا أستطيع التأخر عن النادي في أي وقت.

مباريات الزمالك القادمة

ينتظر نادي الزمالك في الفترة المقبلة العديد من المباريات الهامة في دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، وذلك في ظل الإدارة الفنية المؤقتة للكابتن طارق يحيي كمدير فني مؤقت في هذه المرحلة، ونستعرض لكم جدول مباريات الزمالك القادمة: