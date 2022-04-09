محمد صلاح يكشف عن آخر تطورات تجديد عقده مع ليفربول

يشغل أمر النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي الوسط الرياضي في مصر ومختلف الدول العربية، ويرجع ذلك إلى توتر الأوضاع بينه وبين النادي الإنجليزي على خلفية أحداث تجديد عقده والذي ينتهي في عام 2023.

وعقد عددًا من الاجتماعات بين صلاح ووكيله رامي عباس وبين إدارة نادي ليفربول إلا أنها لم تسفر عن شئ لاختلاف كبير بين الراتب المطلوب من النجم المصري صاحب 29 عامًا وبين إدارة الريدز.

محمد صلاح يكشف آخر أحداث تطورات تجديد عقده مع ليفربول

ظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في حديث صحفي مع موقع “Football daily” كشف في عن آخر تطورات التي تخص تجديد عقده، ونشر الموقع أجزاء بسيطة من الحوار والذي من المقرر أن تتم إذاعته بشكل كامل يوم الأحد المقبل.

وصرح صلاح عن أحداث تجديد عقده قائلًا: “‏هناك أشياء كثيرة لا يعرفها الجميع، لا أريد أن أكون أنانيًا وأتحدث عن وضعي الحالي ونحن في أهم فترة من الموسم، كل تركيزي الآن على ليفربول“.

وحول تأثير أحداث تجديد عقده على مستواه في الملعب: “أتحدث مع المدرب وأعرف وظيفتي جيدًا، أصل مبكرًا إلى تدريبات وأكون آخر من يرحل عنها، أركز غلى الفوز بالبطولات من أجل النادي، ما أركز عليه حاليًا هو الفريق فقط”.

واختتم حديثه حول ثقته في تجديد عقده قائلًا: “لا أستطيع قول نعم أو لا ولكن ما أريد إيصاله قد صرحت به مرارًا وتكرارًا”.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وينتظر محمد صلاح مباراة قوية رفقة فريقه ليفربول أمام نادي مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستلعب المباراة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة حاسمة في سباق الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع وصول الفريقين إلى جولة الثانية والثلاثين مع وجود فارق نقطة واحدة.