مباراة اليمن ضد سنغافورة القادمة في تصفيات كأس العالم “مونديال 2022” – الموعد والقنوات الناقلة

ننشر موعد مباراة اليمن وسنغافورة القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 والمقرر لها يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، وهي مباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من تصفيات المونديال، تقام مباراة اليمن القادمة على الملعب الوطني بسنغافورة، تضم تلك المجموعة الرابعة منتخبات اليمن وسنغافورة والسعودية وأوزبكستان وفلسطين، يشارك في تلك المرحلة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023 عدد 40 منتخبا، قسمتهم القرعة على ثماني مجموعات، يصعد للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال أوائل المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

موعد مباراة اليمن وسنغافورة القادمة في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمقابلة اليمن وسنغافورة القادمة في تصفيات كأس العالم تصفيات مونديال قطر 2022 ستكون قنوات bein sports الناقل الحصري لكل مباريات التصفيات الآسيوية، منتخب اليمن خاض معسكر تدريبي مؤخرا قبل السفر إلى سنغافورة لبداية مشوار التصفيات في تلك المجموعة القوية، يذكر أن منتخب اليمن بعد لقاء سنغافورة سيسافر للبحرين لمواجهة الأخضر السعودي في الجولة الثانية من التصفيات.

منتخب اليمن خاض العديد من المباريات التجهيزية قبل بداية مشوار تصفيات كأس العالم، ومنها خوض الأحمر اليمني بطولة غرب آسيا 2019 والتي أقيمت مؤخرا في أغسطس الماضي بالعراق، وخرج المنتخب اليمني من دور المجموعات، موعد مباراة اليمن وسنغافورة القادمة في تصفيات مونديال 2022 ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 2.45 عصرا بتوقيت السعودية.

الساعة 3.45 عصرا بتوقيت دبي الإمارات.

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