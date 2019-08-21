مباراة النصر وضمك.. الموعد والقنوات الناقلة للدوري السعودي

ننشر موعد مباراة النصر وضمك اليوم الخميس 22 أغسطس 2019 في افتتاحية الدوري السعودي، حيث يبدأ “النصر” حملة الدفاع عن لقبه أمام ضمك الصاعد حديثا للدوري الممتاز، ونقدم لكم من خلال تقريرنا الرياضي من خلال موقع نجوم مصرية كل أخبار المباراة، والقنوات الناقلة لمباراة النصر في الدوري اليوم، حيث تقدم البث المباشر للمباراة قناة فضائية مفتوحة مجانية، كما يسعدنا تقديم موعد المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان والكويت، وبتوقيت أمريكا وكندا، وبتوقيت ألمانيا وإنجلترا وسويسرا والنمسا وهولندا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري اليوم فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة ksa sport مجانا على الهواء لكل الجماهير في السعودية والعالم، المعلق على المباراة سيكون الكابتن فهد العتيبي، وتقدم القناة تغطية شاملة للمباراة، إلى جانب الأستوديو التحليلي لها، تقام اليوم الخميس مباراة أخرى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وتجمع الأهلي مع العدالة.

موعد مباراة النصر وضمك اليوم في الدوري السعودي

تقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، مباراة اليوم ستكون الثالثة للنصر في بداية الموسم الكروي الجديد 2020، بعدما لعب العالمي مباراتين في دوري أبطال آسيا، وتأهل على حساب الوحدة الإماراتي للدور ربع النهائي، موعد مباراة النصر وضمك اليوم الخميس ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا وسويسرا والنمسا والسويد وهولندا.

الساعة 5 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.