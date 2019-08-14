ليفربول في مواجهة صعبة ضد تشيلسي الجريح الليلة في كأس السوبر الأوروبي

في مواجهة من العيار الثقيل يخوض فريق ليفربول الليلة لقاء ضد فريق تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب فودافون بارك في اسطنبول بتركيا، في لقاء يبحث فيه الريدز عن تحقيق أول الألقاب القارية في موسم 2019/2020، ويخوض فريق ليفربول اللقاء بصفته بطل دوري أبطال أوروبا للنسخة الماضية، بينما يخوض فريق تشيلسي بصفته بطل الدوري الاوربي للنسخة الماضية، وتعتبر تلك النسخة رقم 44 والتي ينظمها الاتحاد الأوروبي بعد اختيار البلد المضيف بعد عمل مناقصات مفتوحة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

يستضيف الليلة معلب فودافون بارك بتركيا نهائي كأس السوبر الاوروبي وقد أوضح المدير الفنى لفريق ليفربول يورجن كلوب أنه قام بمتابعة مباريات تشيلسي الانجليزي الأخيرة، وقام بمعرفة نقاط الضعف والقوة في الفريق المنافس، وقال ايضا أن نتيجة لقاء مانشستر يونايتد وتشيلسي هزيمة تشيلسي الثقيلة ستجعل منه وحشا كاسر، ومن خلاله فقد صرح النجم الكبير محمد صلاح أنه يجب مثل تلك المباريات الكبيرة، وقد أوضح أن فريق البلوز يسعى إلى حسم الكأس في ظل قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب فرانك لامبارد.

كأس السوبر الاوروبي

يسعى فريق ليفربول من تحقيق أول ألقابه هذا الموسم إذا تمكن من الفوز في مباراة الليلة، وتذاع المباراة حصريا على القمر نايل سات وعرب سات عن طريق قنوات بي ان سبورت الرياضية HD 1 ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.