لعبة سوريا واليمن غدا.. موعد المباراة، والقنوات الناقلة (لقاء الفرصة الأخيرة)

ننشر موعد لعبة سوريا واليمن المقرر لها غدا الإثنين 5 أغسطس 2019 ومباراة الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا 2019، وثاني لقاءات المنتخب السوري، حيث نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة منتخب سوريا في بطولة غرب آسيا الإثنين، والتي ستكون منقولة على عدة قنوات مجانية مفتوحة، منتخب سوريا بدأ لبطولة بخسارة غير متوقعة من منتخب لبنان بنتيجة 1-2، والمنتخب اليمني هو الآخر بدأ البطولة بالخسارة من فلسطين 0-1.

موعد لعبة سوريا واليمن يوم الإثنين في بطولة غرب آسيا

بعد الخسارة من لبنان، تقدم كامل الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بالاستقالة وتم قبولها رسميا، فادي الدباس رئيس الاتحاد المستقيل أكد أن الخسارة أمام لبنان كانت سبب أساسي في تقديم الاستقالة، مؤكدا أنه لن يتقدم لأي منصب رياضي في الوقت الراهن، موعد لعبة سوريا واليمن مساء يوم الإثنين عند الساعة 7.30 مساء بتوقيت سوريا والعراق والسعودية، والساعة 8.30 مساء بتوقيت دبي.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا واليمن

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة سوريا واليمن مباشرة على الهواء فستكون منقولة على قناة العراق الرياضية وقناة الأردن الرياضية، وقناة الكويت الرياضية، منتخب العراق يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ولبنان وفلسطين كل منتخب لديه ثلاث نقاط، منتخب سوريا واليمن بلا رصيد في المركزين الرابع والخامس.