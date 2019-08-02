لأول مرة.. تحكيم نسائي لمباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ كرة القدم، قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم​ تعيين الحكمة الفرنسية ​ستيفاني فرابار​ لقيادة نهائي كأس ​السوبر الأوروبي​ بين بطل دوري أبطال أوروبا ​ليفربول​ وبطل الدوري الأوروبي ​تشيلسي​.

وتعتبر هذه أول سيدة تحكم بطولة كبيرة من بطولات الإتحاد الأوروبى لكرة القدم للرجال فى التاريخ، وستدخل صاحبة الـ35 عاماً التاريخ حيث ستصبح أول حكمة تقود مباراة كرة قدم للرجال في مسابقات الإتحاد الأوروبي الرسمية.

رئيس الإتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين وثقته في ستيفاني فرابار

صرح رئيس الإتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين أن الكرة النسائية ليس لها حدود، وأنه سعيد بهذا وأن الإتحاد الأوروبي يعطي أهمية كبيرة لتطوير الكرة النسائية في جميع الأمور، ويتمنى أن تستغل ستيفاني فرابار مهاراتها وإخلاصها التي أظهرتهم طوال مسيرتها لإبهار ملايين من الفتيات حول العالم، وتثبت لهم عدم وجود حواجز لتحقيق حلم كل شخص، وأنه ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة.

طاقم تحكيم نسائي لمبارة كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

قرر ​الإتحاد الأوروبي لكرة القدم​ تعيين الحكمة الفرنسية ​ستيفاني فرابار​لقيادة نهائي كأس ​السوبر الأوروبي​، بين بطل دوري أبطال أوروبا ​ليفربول​ وبطل الدوري الأوروبي ​تشيلسي​، وسيشاركها طاقم تحكيم نسائي أيضاً يتألف من الفرنسية مانويلا نيكولوسي وميشيلي أونيل من جمهورية أيرلندا، أما الحكم الرابع سيكون التركي جينات شاكير.

أهم مباراة قامت بتحكيمها الحكم النسائي ستيفاني فرابار

تحدثت ستيفاني فرابار عن أن أهم مباراة قامت بتحكيمها، هي مباراة نهائي كأس العالم الأخيرة للسيدات في فرنسا، والتي كانت بين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب وهولندا، والتي إنتهت بفوز الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين دون رد.

موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة كأس السوبر الأوروبي والتي تقام يوم 14 أغسطس المقبل في إسطنبول، فى معقل نادى بشكتاش التركى، بين ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، ومواطنه تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، وذلك لتحديد بطل قارة أوروبا