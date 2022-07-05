كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والجونة في الدوري اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، نظيره فريق الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، علىاستادخالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بمجموع نقاط ٤٤ نقطة حصدهم من خلال ٢٠ مواجهة، فاز في ١٣مواجهة وخسر في مبارتين وتعادل في خمسة مباريات دخل في شباكه ١٨ هدف وسجل ٤٤ هدف.

بينما احتل نادي الجونة المركز الرابع عشر من جدول الترتيب للدوري، بمجموع نقاط ٢١ نقطة حصدهم من خلال ٢٢ مباراة، فاز في ٦مواجهات وخسر في ١٣ وتعادل في ثلاثة، دخل في مرماهم ٢٩ هدفاً وسجل ٢٠ هدفاً.

المباراة الأولي لريكاردو سواريز في الدوري

ويدخل النادي الأهلي إلى المباراة بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق ، وهي المباراة الأولى للبرتغالي في الدوريالمصري، حيث لعب مباراة ماضية مع الأهلي ولكن في نصف نهائي كأس مصر في مواجهة بتروجيت وفاز وتأهل للنهائي ليواجه الزمالك.

ويريد سوارير المدير الفني للأهلي الفوز في مباراة اليوم أمام الجونة لعودة اللاعبين لروح المنافسة في الدوري بعد الهزيمة أمام فريق الموجةالزرقاء “سموحة“، كما أن فريق الجونة يريد الفوز في ظل الحالة الغير مستقره في المارد الأحمر، ولأن الفريق الساحلي يواجه مارد الهبوطمن الدوري المصري.

القنوات الناقلة

تذاع مباريات الدوري المصري على قناة أون تيم اسبورتس، وقبل المباراة يوجد استوديو تحليلي من ألمع نجوم الكرة المصرية والمحللينالرياضيين الكبار.

غيابات الأهلي

يغيب عن النادي الأهلي المصري أكرم توفيق ومحمود وحيد وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وميكيسوني.

مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، في يوم ٢١ من شهر يوليو الجاري، وتقام في عاصمة الإمارات العربية المتحدة“أبوظبي“، وصعد إلي النهائي الزمالك أولاً ثم بعد ذلك صعد مؤخراً النادي الأهلي بالفوز على بتروجيت في أول مباريات ريكاردو سواريزالمدير الفني الجديد للفريق.