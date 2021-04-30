قبل لقاء بيراميدز… الزمالك يستعيد خدمات مدافعه الأساسي، وغياب متوقع لحارس الفريق بسبب الإصابة

بواسطة Mahmoud Gamal

يستعيد الفريق الأول بنادي الزمالك لخدمات مدافعه المتألق محمود حمدي الونش بعد إصابة تعرض لها خلال لقاء البنك الأهلي، لتمنعه من المشاركة في لقاء الفريق أمام المقاولون العرب مساء أمس.

قبل لقاء بيراميدز... الزمالك يستعيد خدمات مدافعه الأساسي، وغياب متوقع لحارس الفريق بسبب الإصابة 1 30/4/2021 - 10:33 م

الزمالك يستعيد خدمات مدافعه محمود الونش قبل لقاء بيراميدز 

وتدرب الونش مع لاعبي الفريق خلال مران اليوم الذي أقيم على استاد ملعب أبورجيله ليتأكد شفاء اللاعب تماما من الناحية الطبية، وينتظر قراراََ من المدرب الفرنسي بشأن عودته لتشكيله الفريق من عدمه.

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غياب جنش عن التدريبات بسبب الإصابة

ومن جانبه غاب حارس الفريق الأساسي في لقاء المقاولون العرب ” محمود جنش” عن خوض المرات وذلك بعد تعرضه للإصابة في أسفل الضهر.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة، ويأمل الفريق في مصالحة الجماهير والفوز بالثلاث النقاط بعد التعثر في اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب.

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Mahmoud Gamal

مهندس مصري أحب الكتابة في مجال الرياضة واتابع العديد من الصحف العالمية أول بأول


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