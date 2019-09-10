قائمة بالفرق الأكثر تتويجاً بالبطولات في العالم وتصدر نادي مصري الترتيب

في تقرير لصحيفة “ميرور” البريطانية جمعت فيه الأندية الأكثر حصولاً على البطولات في العالم، تواجد فيه كبار أندية أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأفريقيا، وحين نقول أفريقيا فبالتأكيد يأتي في بالك فريقين هم بالتأكيد من كبار الأندية في أفريقيا، إن لم يكونوا الأكبر وهم النادي “الأهلي” المصري ونادي “الزمالك” المصري، لذا يتشوق جمهور كل فريق لمعرفة مرتبة فريقه وسط هؤلاء الفرق العالمية الأخري أمثال نادي برشلونة ونادي ريال مدريد ونادي مانشستر يونايتد.







النادى الأهلي متصدر الترتيب

في مفاجأة كبرى لم يكن أحد يتوقعها أتي النادي الأهلي المصرى متصدراً ترتيب كل تلك الأندية الكبرى في العالم بعدد بطولات 118 بطولة محلية وقارية، فيما أتي نادي الزمالك المصري في المركز الثالث والعشرين في الترتيب بعدد بطولات 53 بطولة محلية وقارية، ولم يتواجد في القائمة أي أندية أفريقية أخري غير الأهلي والزمالك، ولكن كان هناك وجود لنادي عربي آخر وهو نادي الفيصلي الأردني في المركز الحادي عشر برصيد 74 بطولة.







تقرير الصحيفة عن النادى الأهلي

الصحيفة قالت في تقريرها: إنه عند التفكير في الأندية الأكثر بطولات في العالم يأتي في مخيلتك ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، ولكنهم ليسوا من بين حتى الخمسة الأوائل في الأكثر تتويجاً بالألقاب. وعلقت الصحيفة عن تصدر النادي الأهلي المصري للترتيب قائلة: “النادي الأهلي المصري هو الأكثر حصولاً على البطولات في العالم من خلال عدد ألقابه”. وأضافت: “النادي الأهلي المعروف باسم “نادي القرن“، تأسس عام 1907، وحصد 41 لقبًا في الدوري المصري، و36 في كأس مصر، و10 ألقاب في السوبر المصري، و 8 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا، و 6 ألقاب في السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى لقب وحيد في الكونفدرالية”.







ترتيب كبار أندية أوروبا

وقد تتسائل الآن أين مكان كبار أندية أوروبا في هذا الترتيب فقد أتي نادي برشلونة الأسباني في المركز السادس برصيد 61 بطولة، وأتي نادي ريال مدريد الأسباني في المركز الثامن برصيد 90 بطولة بفارق بطولة وحيدة عن غريمه التقليدي نادي برشلونة، وأتي نادي يوفينتوس الإيطالي في المركز الخامس عشر برصيد 63 بطولة، وأتي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثاني عشر برصيد 71 بطولة، وجاء نادي بايرن ميونخ الالماني فى المركز الثالث عشر برصيد 70 بطولة، وأتي نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح في المركز الثامن عشر برصيد 59 بطولة، بينما جاء نادي ايه سي ميلان الإيطالي فى المركز الخامس والعشرين برصيد 48 بطولة.