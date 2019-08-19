عودة الكاردينال لقيادة الهلال السوداني.. ويعلن عن جوائز ضخمة قبل مباراة الوصل في البطولة العربية

مجددا، ظهر الدكتور أشرف الكادينال رئيس نادي الهلال السوداني في دبي، حيث التقى باللاعبين والجهاز الفني، قبل ساعات من مباراة الهلال والوصل، المقرر لها يوم الثلاثاء في ذهاب دور 32 من البطولة العربية، ووعد الكاردينال نجوم الهلال السوداني بمكافآت ضخمة في تحقيق نتيجة إيجابية ضد الوصل الإماراتي، وتحقيق التأهل للدور القادم دور 16 من البطولة العربية.

هذا الخبر الهام، يؤكد عودة الدكتور أشرف الكاردينال لرئاسة نادي الهلال السوداني من جديد، مع بداية الموسم الكروي الجديد 2019-2020، وحتى تلك اللحظات لم تصدر أي تصريحات صحفية للدكتور أشرف الكاردينال بخصوص عودته من جديد لتولي رئاسة الفريق، ودعم الأزرق في كافة المجالات، لتحقيق الألقاب وإسعاد الجماهير الغفيرة في كل مكان.

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يذكر أن الدكتور أشرف الكاردينال، كان قد تقدم باستقالته من منصبه رئيسا لنادي الهلال، بعد خسارة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي، وخروجه من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتبدأ مباراة الهلال والوصل بالبطولة العربية عند الساعة 6.15 مساء يوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، وستكون المباراة منقولة على قناة أبوظبي الرياضية الأولى، تلك القناة الناقلة لكل مباريات البطولة العربية.