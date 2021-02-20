ساوثامبتون 1-1 تشيلسي: لم يهزم توماس توخيل كمدرب للبلوز
منحت ركلة الجزاء التي نفذها ماسون ماونت في الشوط الثاني تعادل تشيلسي 1-1 مع ساوثامبتون ليظل توماس توخيل مدربًا للنادي الغربي بلا هزيمة.
لاعبون ساوثامبتون دخلوا المباراة بعد أن خسروا رقماً قياسياً في ست مباريات في الدوري الممتاز ، افتتحوا التسجيل على عكس مسار اللعب بفضل تسديدة مهاجم ليفربول المعار تاكومي مينامينو بعد الشوط الأول.
تقييمات اللاعبين
البدلاء:
جورجينيو (6) ، هدسون أودوي (6) ، زييش (6)
أفضل لاعب في المباراة: نجولو كانتي
كيف أنهى ساوثامبتون سلسلة هزائمهم الست
وتقدم ساوثهامبتون في النتيجة عبر تاكومي مينامينو في الدقيقة (33)، لا شك في أن هذا الهدف وهوية الهداف قد حظيا بالبهجة في آنفيلد ، لكن الفرحة لم تدم طويلاً ، حيث كان الضيوف – الذين تأخروا للمرة الأولى تحت قيادة توخيل – معادلة الأمور بتسع دقائق بعد نهاية الشوط الأول.