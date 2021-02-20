ساوثامبتون 1-1 تشيلسي: لم يهزم توماس توخيل كمدرب للبلوز

بواسطة عبد الجليل فارس

منحت ركلة الجزاء التي نفذها ماسون ماونت في الشوط الثاني تعادل تشيلسي 1-1 مع ساوثامبتون ليظل توماس توخيل مدربًا للنادي الغربي بلا هزيمة.

ساوثامبتون 1-1 تشيلسي

لاعبون ساوثامبتون  دخلوا المباراة بعد أن خسروا رقماً قياسياً في ست مباريات في الدوري الممتاز ، افتتحوا التسجيل على عكس مسار اللعب بفضل تسديدة مهاجم ليفربول المعار تاكومي مينامينو بعد الشوط الأول.

ومع ذلك ، استحق الزائرون التعادل في وقت مبكر في الشوط الثاني عندما  سجل ماونت ركلة جزاء ليبقي فريقه في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.
فيما يظل فريق ساوثامبتون في المركز 13 في الجدول بعد أن حصد أول نقطة له منذ فوزه على ليفربول على أرضه في بداية يناير.
المحتويات إخفاء
1. تقييمات اللاعبين
2. كيف أنهى ساوثامبتون سلسلة هزائمهم الست
3. ماذا قال المدبان
4. رجل المباراة – نجولو كانتي

تقييمات اللاعبين

ساوثامبتون: مكارثي (7) ، برتراند (7) ، فيسترجارد (8) ، بيدناريك (7) ، ساليسو (7) ، دجينيبو (7) ، روميو (6) ، وارد براوز (6) ، ريدموند (7) ، إنجز. (6) ، مينامينو (7)
تشيلسي: ميندي (6) ، ألونسو (7) ، روديجر (6) ، زوما (7) ، أزبيليكويتا (6) ، جيمس (6) ، كانتي (9) ، كوفاتشيتش (6) ، ماونت (8) ، أبراهام (6). ) ، فيرنر (6)

البدلاء:
جورجينيو (6) ، هدسون أودوي (6) ، زييش (6)

أفضل لاعب في المباراة: نجولو كانتي

كيف أنهى ساوثامبتون سلسلة هزائمهم الست

رغم الإصابات العديد لدى فريق شاوثامبتون  ، إذ انا  ستة من لاعبي الفريق الأول مصابين ولم يلعبوا  ضد تشيلسي ، توجهوا إلى المبارة الصعبة ضد الزائرين المتألقين الذين يحاولون استعادة نوع الشرارة التي جعلتهم يتصدرون جدول الترتيب في نوفمبر .

وتقدم ساوثهامبتون في النتيجة عبر تاكومي مينامينو في الدقيقة (33)، لا شك في أن هذا الهدف وهوية الهداف قد حظيا بالبهجة في آنفيلد ، لكن الفرحة لم تدم طويلاً ، حيث كان الضيوف – الذين تأخروا للمرة الأولى تحت قيادة توخيل – معادلة الأمور بتسع دقائق بعد نهاية الشوط الأول.

كما كان متوقعًا ، كان ساوثهامبتون بدون الظهير الأيمن المصاب كايل ووكر بيترز ، مما يعني أن محمد ساليسو قدم أول ظهور له مع فريق الساحل الجنوبي.
بدأ نجولو كانتي مع تشيلسي حيث أجرى توماس توخيل أربعة تغييرات على تشكيلة البلوز. عاد إدوارد ميندي إلى التشكيلة الأساسية بتسجيل الهدف بعد فوز الإثنين 2-0 على أرضه على نيوكاسل. بدأ كورت زوما وريس جيمس أيضًا مواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز على الساحل الجنوبي ، مع احتفاظ تامي أبراهام بمكانه في المقدمة.
ومع ذلك ، كان الفريق المضيف هو الأقرب إلى حصد جميع النقاط الثلاث عندما ارتطمت رأسية يانيك فيسترجارد بالعارضة قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة ، على الرغم من أن هذا كان سيكون فوزًا ساحقًا وانتزاعًا لجهود المدافع.

ساوثامبتون 1-1 تشيلسي: لم يهزم توماس توخيل كمدرب للبلوز 2 20/2/2021 - 11:25 م

ماذا قال المدبان

رالف هسينهوتل مدرب ساوثهامبتون: “هذه النتيجة تمنحنا دفعة ذهنية ، لأننا لم نحصل على ما كنا نستحقه في الأسابيع القليلة الماضية.
“إن حسم نقطة ضد تشيلسي ليس بالأمر السهل. لكن أجزاء قليلة من لعبتنا كانت جيدة للغاية اليوم.
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عبد الجليل فارس

عبدالجليل فارس حاصل على بكالوريوس في العلوم القانونية والإدارية ،متصرف إداري في مؤسسة تعليمية،كاتب محتوى فى نجوم مصريه

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