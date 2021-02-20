ساوثامبتون 1-1 تشيلسي: لم يهزم توماس توخيل كمدرب للبلوز

البدلاء:

جورجينيو (6) ، هدسون أودوي (6) ، زييش (6)

أفضل لاعب في المباراة: نجولو كانتي

رغم الإصابات العديد لدى فريق شاوثامبتون ، إذ انا ستة من لاعبي الفريق الأول مصابين ولم يلعبوا ضد تشيلسي ، توجهوا إلى المبارة الصعبة ضد الزائرين المتألقين الذين يحاولون استعادة نوع الشرارة التي جعلتهم يتصدرون جدول الترتيب في نوفمبر .

وتقدم ساوثهامبتون في النتيجة عبر تاكومي مينامينو في الدقيقة (33)، لا شك في أن هذا الهدف وهوية الهداف قد حظيا بالبهجة في آنفيلد ، لكن الفرحة لم تدم طويلاً ، حيث كان الضيوف – الذين تأخروا للمرة الأولى تحت قيادة توخيل – معادلة الأمور بتسع دقائق بعد نهاية الشوط الأول.

كما كان متوقعًا ، كان ساوثهامبتون بدون الظهير الأيمن المصاب كايل ووكر بيترز ، مما يعني أن محمد ساليسو قدم أول ظهور له مع فريق الساحل الجنوبي.

بدأ نجولو كانتي مع تشيلسي حيث أجرى توماس توخيل أربعة تغييرات على تشكيلة البلوز. عاد إدوارد ميندي إلى التشكيلة الأساسية بتسجيل الهدف بعد فوز الإثنين 2-0 على أرضه على نيوكاسل. بدأ كورت زوما وريس جيمس أيضًا مواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز على الساحل الجنوبي ، مع احتفاظ تامي أبراهام بمكانه في المقدمة.

ومع ذلك ، كان الفريق المضيف هو الأقرب إلى حصد جميع النقاط الثلاث عندما ارتطمت رأسية يانيك فيسترجارد بالعارضة قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة ، على الرغم من أن هذا كان سيكون فوزًا ساحقًا وانتزاعًا لجهود المدافع.

ماذا قال المدبان

رالف هسينهوتل مدرب ساوثهامبتون: “هذه النتيجة تمنحنا دفعة ذهنية ، لأننا لم نحصل على ما كنا نستحقه في الأسابيع القليلة الماضية.