جدول مباريات القلعة الحمراء بالدوري ومواجهات صعبة في البداية

ينتظر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة من جمهور ومشجعي النادي الأهلي “القلعة الحمراء” قرعة الدوري المصري لموسم 2019-2020، وقد أسفرت نتائج القرعة عن اللقاء المبكر بين النادي الأهلي ونادي الزمالك وذلك في لقاء الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.







كما سيبدأ النادي الأهلي مبارياته للدفاع عن اللقب بمواجهته مع سموحة في الجولة الأولى يليه لقاؤه مع الإنتاج الحربي في الأسبوع الثاني للدوري.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات الدوري الممتاز لهذا الموسم في 21 سبتمبر الجاري، على أن تنتهي المباريات في مايو 2020.







وفيما يلي نعرض لكم جدول مباريات القلعة الحمراء في الدوري الممتاز لهذا الموسم كالتالي:

يستهل النادي الأهلي مبارياته في الدوري بلقاءه مع نادي سموحة في الأسبوع الأول.

وفي الأسبوع الثاني يأتي لقاء النادي الأهلي في مواجهة الإنتاج الحربي.

الأسبوع الثالث مواجهة بين النادي الأهلي وأسوان.

ويشهد الأسبوع الرابع لقضاء قمة مبكر بين الأهلي والزمالك.

ويأتي الأسبوع الخامس بالدوري ليشهد مباراة بين النادي الأهلي والجونة.

الأسبوع السادس مواجهة بين الأهلي والنادي المصري.

الأسبوع السابع يشهد مواجهة الأهلي مع وادي دجلة.

الأسبوع الثامن لقاء الأهلي مع حرس الحدود.

الأسبوع التاسع لقاء الأهلي مع النادي الإسماعيلي.

الأسبوع العاشر لقاء الأهلي مع الاتحاد السكندري.

الأسبوع الحادي عشر لقاء الأهلي مع مصر المقاصة.

الأسبوع الثاني عشر لقاء الأهلي مع إف سي مصر.

الأسبوع الثالث عشر لقاء الأهلي مع طنطا.

الأسبوع الرابع عشر المقاولون العرب.

الأسبوع الخامس عشر لقاء الأهلي مع إنبي.

الأسبوع السادس عشر لقاء الأهلي بيراميدز.

الأسبوع السابع عشر لقاء الأهلي مع طلائع الجيش.