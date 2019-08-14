“تفاصيل”…مواجهة ليفربول وتشيلسي اليوم بكأس السوبر الأوروبي 2019

يلتقي اليوم فريق ليفربول وتشيلسي اليوم على أرض تركيا بمدينة أسطنبول؛حيث يتواجه الفريقين ضمن مباريات كأس السوبر الأوروبي بملعب فودافون آرينا،ويدخل نادي ليفربول الإنجليزي الصراع في محاولة إنتزاع بطولة كأس السوبر الأوروبي بعد أن إستطاع الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا العام السابق أمام نظيره ريال مدريد،ويقوم بإدارة المباراة الحكم المعروف “ستيفاني فرابرت” وتعتبر هذه المرة الأولي التي و فيها إمرأة هذه المباراة ويمكن قراءة هذا المقال لمعرفة المزيد لأول مرة.. تحكيم نسائي لمباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي،ويشارك بمباراة الريدز أمام تشيلسي اللاعب المصري “محمد صلاح” ضمن قائمة فريق ليفربول تحت قيادة المدرب “يورجن كلوب”.

غيابات فريق ليفربول و تشيلسي في مباراة كأس السوبر الأوروبي

كما يغيب عن الريدز حارس المرمي الأساسي “أليسون بيكر”؛حيث يخضع في الوقت الراهن للعلاج بعد الإصابة في مباراته الأخيرة والمدافع “ديان لوفرين”،ويغيب عن المباراة من فريق تشيلسي العديد من النجوم “تشيك” و”كانتي”.

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وتشيلسي والقنوات الناقلة

تبداء مباراة الريدز وتشيلسي اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر،11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية،وبالنسبة للقنوات الناقلة لمواجه ليفربول أمام تشيلسي اليوم

تنقل قناة “bein sport HD 1” المباراة ويعلق على المباراة المعلق الرياضي “الشوالي”.