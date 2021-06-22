تفاصيل لقاء منتخب فرنسا ضد البرتغال في يورو 2020، المواعيد الرسمية والقنوات الناقلة

يستعد منتخب البرتغال حامل لقب بطولة يورو 2016 للقاء نظيره منتخب فرنسا المرشح فوق العادة في مباراة مصيرية وحاسمة جداً في ظل ختام منافسات دور المجموعات في بطولة يورو 2020، ويسعى منتخبي البرتغال وفرنسا لتعويض تعثرهما أمام كل من ألمانيا والمجر، وكان منتخب فرنسا قد تعادل مع المجر في حين لقي منتخب البرتغال هزيمة مهينة من منتخب ألمانيا بأربعة اهداف.

موعد لقاء البرتغال وفرنسا في يورو 2020:

يلتقي كلا المنتخبين غداً الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في ملعب بوشكاش بالعاصمة المجرية بودابست، ومن جانبه يبدو أن المنتخب الألماني صاحب وصافة المجموعة يسعى لانتهاز أقل تعثر لأي من المنتخبين.

وتنقل قناة Bein sport 1HD MAX اللقاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويذكر أن الحقوق الحصرية لنقل مباريات اليورو مملوكة لشبكة قنوات بي ان سبورتس.