تفاصيل جدول ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد في الصدارة والنصر يبحث عن الفوز أمام الرائد

تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين محركات البحث على موقع البحث جوجل، وذلك بعد الفوز الذي حققه الاتحاد على نظيره الشباب ضمن فعاليات الجولة رقم 24 من جولات الدوري السعودي.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي

بعد الفوز الذي حققه الاتحاد على الشباب بهدفين مقابل بهدف، واصل فريق الاتحاد تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب الدوري السعودي

تصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وجاء الترتيب على النحو التالي.

مباراة النصر والرائد

يواجه النصر، خصمه الرائد، مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة 24 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يحتل النصر السعودي وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، بفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة صاحب الصدارة.

واستقر الكرواتي دينكو المدير الفني للنصر، على الدفع باللاعب الشاب أيمن يحيى، لتعويض البرازيلي تاليسكا الذي يغيب لتراكم البطاقات.

وينوي دينكو، مواصلة الاعتماد على المدافع علي لاجامي في مباراة اليوم أمام الرائد، بسبب إصابة عبد الإله العمري.

تشكيل النصر السعودي ضد الرائد

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: جيسلان كونان، ألفارو، علي لاجامي، سلطان الغنام

الوسط: عبد الله الخيبري، علي الحسن، جوستافو، أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب

الهجوم: كريستيانو رونالدو

ولم يخسر فريق النصر في آخر 13 مباراة له أمام نظيره الرائد في مسابقات الدوري السعودي المحترف، حيث حقق الانتصار في 12 مواجهة مقابل تعادل واحد.

ويُعد فريق الرائد السعودي هو أكثر فريق خسر من النصر في مسابقات الدولي، وكذلك أكثر الفرق التي تلقت أهدافًا من النصر في دوري المحترفين برصيد 71 هدفًا.

أما النجم العالمي كريستيانو رونالدو فيواجهة أزمة حقيقية مع الجمهور بسبب عدم تسجيله في آخر مباراتين له مع فريقه النصر أمام الفيحاء والهلال، حيث فشل الدون في تسجيل الأهداف، إذ لم يسبق له عدم التسجيل في 3 مبارايات متتالية، وهو رقم سلبي يسعى لتجنبه في مواجهة الرائد.