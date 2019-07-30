تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وتوتنهام في بطولة كأس أودي

يبحث الكثير من عشاق ريال مدريد الفريق الإسباني عن موعد مباراة ريال مدريد وتوتنهام في بطولة كأس أودي الودية والتي سوف تقام بإذن الله على أرضية قناة ملعب آليانز أرينا، وذلك بالنسخة السادسة من بطولة كأس أودي الودية من أجل الإستعداد الجيد للموسم الكروي الجديد 2019-2020، ويسعى من خلاله العديد من الفرق المشاركة في تلك البطولة إلى الوقوف على التشكيلة المثالية، وتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على العديد من الألقاب في الموسم القادم، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من التفاصيل عن المباراة المنتظرة بين ريال مدريد وتوتنهام في الموسم السادس من البطولة الودية .

بطاقة مباراة ريال مدريد وتوتنهام

المباراة القناة الناقلة الموعد الملعب ريال مدريد × توتنهام بي ان سبورت 1 7:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . آليانز آرينا

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام توتنهام

حارسة المرمي :- تيبو كورتوا

خط الدفاع : مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – دانيل كاربخال

خط الوسط : توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

خط الهجوم : إدين هازارد – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز

الشكيلة المتوقعة لتوتنهام أمام ريال مدريد

حارس المرمي : باولو جازينجا

خط الدفاع : أنتوني جورجيو – يان فيرتونجن – توبي آلديرفايريلد – كايل ووكر

خط الوسط : موسى سيسوكو – هاري وينكس

خط وسط هجومي : سون هيونج مين – ديلي آلي – كريستيان إريكسن

الهجوم : هاري كين