تعرف على المتأهلين لدور الثمانية في كأس الأمم الإفريقية والمواعيد الكاملة للمباريات

الآن تم الإنتهاء من دور ال 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر أرض الكنانة، وتأهل رسميا لدور الثمانية منتخبات بنين بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح في واحدة من أكبر المفاجئات في البطولة، ومنتخب السنغال بعد فوزه بهدف نظيف على منتخب أوغندا، ومنتخب نيجيريا بعد فوزه في مباراة من ضمن أفضل مباريات البطولة حتى الآن على نظيره الكاميروني بثلاثة أهداف مقامل هدفين، ومنتخب جنوب إفريقيا الذي حقق المفاجئة الكبرى وأقصى المنتخب المصري بهدف نظيف ليحدث المفاجئة الكبرى بإقصاء المنتخب المنظم للبطولة، كما صعد منتخب مدغشقر الحصان الأسود في البطولة عن طريق ركلات الترجيح والمعاناة على منتخب الكونغو الديموقراطية، وفاز منتخب الجزائر أحد أفضل المنتخبات في البطولة من حيث الآداء والنتائج على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة، وفي مباريات اليوم فاز منتخب ساحل العاج بهدف نظيف على منتخب مالي، وحقق نسور قرطاج ” المنتخب التونسي” فوزا شاقا بركلات الترجيح على منتخب غانا، ليكتمل بذلك المنتخبات الثمانية المتأهلون للدور المقبل في البطولة.
مواعيد مباريات دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية
وإليكم مواعيد مباريات دور الثمانية في البطولة :
- المنتخب السنغالي بقيادة ساديو ماني يلتقي بمنتخب البنين على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل والموافق 10 يوليو 2019.
- نيجيريا تواجه المنتخب الجنوب إفريقي الذي أقصى المنتخب المصري مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.
- وفي واحدة من أقوى مباريات البطولة، يضرب المنتخب الجزائري موعدا ناريا مع منخب كوت ديفوار ” ساحل العاج ” في قمة مباريات دور الثمانية، والتي ستقام بإذن الله تعالى في الساعة السادسة مساء يوم الخميس المقبل والموافق 11 يونيو 2019 على الاستاد الجديد بمدينة السويس.
- وفي ختام دور الثمانية يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره منتخب مدغشقر في مباراة لا يمكن التكهن بنتيجتها، حيث ظهر منتخب مدغشقر بمظهر رائع وقوي في البطولة حتى الآن، بينما المنتخب التونسي لم يقدم المستوى المُنتظر منه حتى الآن، ويعتمد على اسمه وتاريخه،وتقام المباراة في مساء يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة.
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