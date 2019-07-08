تعرف على المتأهلين لدور الثمانية في كأس الأمم الإفريقية والمواعيد الكاملة للمباريات

الآن تم الإنتهاء من دور ال 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر أرض الكنانة، وتأهل رسميا لدور الثمانية منتخبات بنين بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح في واحدة من أكبر المفاجئات في البطولة، ومنتخب السنغال بعد فوزه بهدف نظيف على منتخب أوغندا، ومنتخب نيجيريا بعد فوزه في مباراة من ضمن أفضل مباريات البطولة حتى الآن على نظيره الكاميروني بثلاثة أهداف مقامل هدفين، ومنتخب جنوب إفريقيا الذي حقق المفاجئة الكبرى وأقصى المنتخب المصري بهدف نظيف ليحدث المفاجئة الكبرى بإقصاء المنتخب المنظم للبطولة، كما صعد منتخب مدغشقر الحصان الأسود في البطولة عن طريق ركلات الترجيح والمعاناة على منتخب الكونغو الديموقراطية، وفاز منتخب الجزائر أحد أفضل المنتخبات في البطولة من حيث الآداء والنتائج على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة، وفي مباريات اليوم فاز منتخب ساحل العاج بهدف نظيف على منتخب مالي، وحقق نسور قرطاج ” المنتخب التونسي” فوزا شاقا بركلات الترجيح على منتخب غانا، ليكتمل بذلك المنتخبات الثمانية المتأهلون للدور المقبل في البطولة.

مواعيد مباريات دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية

وإليكم مواعيد مباريات دور الثمانية في البطولة :