تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا يوم الأحد 30 يونيو المتوقعة في كأس الأمم الأفريقية

نجوم مصرية يتابع معاكم تشكيلة المنتخب المصري امام أوغندا حيث يسعى المدير الفني لمنتخب الفراعنة بالجولة الثالثة أمام منتخب أوغندا بالخروج من هذه المباراة الثالثة للمنتخب، بالفوز على نظيره في المباراة التي تعتبر هامة لدي الفراعنة، والتي ستقام على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، من خلال هذا المقال سوف نرصد لحضراتكم تشكيل منتخب مصر المتوقعة، أمام المنتخب الأوغندي ، والتي سوف تنطلق في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت جر ينتش .

مباراة مصر أمام أوغندا، سوف تبدء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة مساءً، ومن المحتمل مشاركة النجم المصري محمد صلاح في هذه المباراة الهامة والتي سوف يحضرها الملايين من محبي المنتخب الوطني، حيث سوف يستعين خافيير أجيري بصلاح من اجل الخروج من هذا اللقاء المرتقب، سوف نرفق لحضراتكم تشكيل مصر المتوقع أمام أوغندا بالأسفل .

تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا

حراسة المرمي : محمد الشناوى .

خط الوسط : أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف .

خط الدفاع : محمد النني – طارق حامد – عبد الله السعيد – محمود تريزيغيه.

خط الهجوم : محمد صلاح ومروان محسن.

هذه هي التشكيلة منتخب مصر أمام المنتخب أوغندا، حيث من المتوقع بان يستقر المدرب خافيير أجيري المكسيكي، على هذا التشكيل لمواجهة المنتخب أوغندا، حيث سوف يستعين الخواجة باللاعب محمد صلاح، من اجل الخروج من المباراة والحصول علي الثلاثة نقاط من اجل الحفاظ علي التقدم بالجدول الترتيب الفرق ، حيث تتمني ادراة موقعنا للمنتخب الوطني الفوز بهذا اللقاء الهام .

موعد مباراة مصر وأوغندا والقنوات الناقلة

ياتيكم موعد مباراة مصر وأوغندا ، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 10:00 مساءً، حيث نتمنى لكم مشاهدة ممتعة للقاء المرتقب بين المنتخبي الوطني وأوغندا علما بان اللقاء الرتقب سوف بذاع على قناة بي أن سبورت beIN SPORTS HD الاولي والثانية والفرنسية الاولي ، كما هناك العديد من القنوات الأخري مثل قناة time sport tv و قناة ارينا سبورت arena sport وغيرها من القنوات الرياضية المفتوحة المشفرة .

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

حيث حصد المنتخب الوطني في مشوراه منذ بداية البطولة علي ست نقاط، وليه المنتخب الأوغندي بالمركز الثاني وحاصل علي اربع نقاط وبالمركز الثالث المنتخب الزيمبابويي وحاصل علي نقطة وحيدة، اما في المركز الاخير هو منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية بدون اي نقاط في تدريب المجموعة الاولي ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 – مصر.

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