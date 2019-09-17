ترددات قنوات بين سبورت – برنامج مباريات دوري أبطال أوروبا وآسيا

كيف و متى تشاهد مباريات اليوم:







تبدأ اليوم أقوى بطولات العالم و دوري أبطال أوروبا ولذلك نضع بين يديك أوقات مباريات اليوم و تردد قنوات بين سبورت التي تنقل هذه المباريات.

فاليوم تجمع لحساب دوري الأبطال المباريات التالية فريق محمد صلاح الريدز في مواجهة نابولي و برشلونة وجها لوجه مع بروسيا دورتموند، مباراة ضمن دوري أبطال آسيا تجمع بين الهلال و الاتحاد.







وكلها تنقل على باقة بين سبورت.

نابولي ضد ليفربول

تجمع المباراة الاولى بين كل من نابولي و ليقربول لحساب المجموعة الخامسة من الدوري الاروبي بتعليق التونسي عصام الشوالي على الساعة 20:00 مساء.







بروسيا دورتموند في مواجهة برشلونة

في نفس المسابقة تجمع اليوم القمة النارية بين كل من بوروسيا دورتمند على الساعة 20:00 مساء و تنقل على بين سبورت 3

الهلال ضد الاتحاد

يلعب اليوم الهلال ضد الاتحاد لفائدة دوري أبطال أسيا ضمن دور الربع النهائي على الساعة 19:00.

بقية المباريات و كيفية ضبط القنوات

و على ملعب ملعب سان سيرو تلعب مباراة انتر ميلان و سلافيا براغ, ليون ضد زينيت مباراة تلعب على ملعب ليون و في النمسا تلعب ريد بول سالزبورغ و كي آر سي جينك فيما يلاقي أياكس ليل الفرنسي وتشلسي تقارع فالنسيا

و يمكن التقاط مجموعة بين سبورت من خلال القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات و لمعرفة طيفية الضبط تابعوا هذا الفيديو.

الفيديو في رابط التالي يوتيوب

تردد لقناة أخرى تابعة لباقة البين سبورت على النايل سات

تردد 12246

الاستقطاب H

الترميز 27500

تصحيح الخطأ 3/4

القناة القمر الصناعي الترددات الاستقطاب معدل الترميز beIN Sports HD NewsbeIN Sports Max HD nile sat 12604 H 27500 beIN Sports HD

beIN Sports HD 5beIN Sports HD 6 beIN Sports HD 7 beIN Sports HD 8 beIN Sports HD 9 nile sat 11054 H 27500