ترددات قنوات بين سبورت – برنامج مباريات دوري أبطال أوروبا وآسيا
كيف و متى تشاهد مباريات اليوم:
تبدأ اليوم أقوى بطولات العالم و دوري أبطال أوروبا ولذلك نضع بين يديك أوقات مباريات اليوم و تردد قنوات بين سبورت التي تنقل هذه المباريات.
فاليوم تجمع لحساب دوري الأبطال المباريات التالية فريق محمد صلاح الريدز في مواجهة نابولي و برشلونة وجها لوجه مع بروسيا دورتموند، مباراة ضمن دوري أبطال آسيا تجمع بين الهلال و الاتحاد.
وكلها تنقل على باقة بين سبورت.
نابولي ضد ليفربول
تجمع المباراة الاولى بين كل من نابولي و ليقربول لحساب المجموعة الخامسة من الدوري الاروبي بتعليق التونسي عصام الشوالي على الساعة 20:00 مساء.
بروسيا دورتموند في مواجهة برشلونة
في نفس المسابقة تجمع اليوم القمة النارية بين كل من بوروسيا دورتمند على الساعة 20:00 مساء و تنقل على بين سبورت 3
الهلال ضد الاتحاد
يلعب اليوم الهلال ضد الاتحاد لفائدة دوري أبطال أسيا ضمن دور الربع النهائي على الساعة 19:00.
بقية المباريات و كيفية ضبط القنوات
و على ملعب ملعب سان سيرو تلعب مباراة انتر ميلان و سلافيا براغ, ليون ضد زينيت مباراة تلعب على ملعب ليون و في النمسا تلعب ريد بول سالزبورغ و كي آر سي جينك فيما يلاقي أياكس ليل الفرنسي وتشلسي تقارع فالنسيا
و يمكن التقاط مجموعة بين سبورت من خلال القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات و لمعرفة طيفية الضبط تابعوا هذا الفيديو.
الفيديو في رابط التالي يوتيوب
تردد لقناة أخرى تابعة لباقة البين سبورت على النايل سات
تردد 12246
الاستقطاب H
الترميز 27500
تصحيح الخطأ 3/4
|القناة
|القمر الصناعي
|الترددات
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|nile sat
|12604
|H
|27500
|beIN Sports HD
beIN Sports HD 5beIN Sports HD 6
beIN Sports HD 7
beIN Sports HD 8
beIN Sports HD 9
|nile sat
|11054
|H
|27500