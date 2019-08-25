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ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2020″ Premier League” ليفربول في الصدارة

كتب كريم محمدفي آخر تحديث
ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2020″ Premier League” ليفربول في الصدارة

انطلقت من أسابيع قليلة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز الذي بداء بداية قوية من جميع الأندية لاحتلال ترتيب الدوري الانجليزي 2020، ومن خلال نتائج الجوالات الثلاثة الماضية يتوقع جميع المشاهدين والمتابعين لأحدث كرة القدم الانجليزية وبالأخص بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2020 مشاهدة منافسة كبيرة للفوز باللقب هذا العام، ويعتبر مسابقة الدوري الانجليزي من اكثر الدوريات حول العالم مشاهدة لوجود اكبر عدد من نجوم كرة القدم ضمن صفوف الأندية المشاركة في البطولة.

المنافسة الكبيرة بين متصدر الدوري الانجليزي الممتاز العام الماضي طول مشورا البطولة نادى ليفربول، ونادى مان سيتى الذي حقق لقب البطولة من المتصدر بفارق نقطة واحدة، لموسم 2019/2018، ويتوالى التافس هذا العام أيضا فيلاحق نادى مان ستى نادى ليفربول المتصدر حتى الآن بعد انتهاء الجولة الثالثة برصيد 9 نقاط، في المركز الأول ونادى مان ستى في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ليفربولنيوكاسل
برايتون ألبيونبيرنلي
مانشستر يونايتدليستر سيتي
شيفيلد يونايتدساوثهامبتون
توتنهامكريستال بالاس
ولفرهامبتونتشيلسي
نورويتش سيتيمانشستر سيتي
بورنموثإيفرتون
واتفوردآرسنال
أستون فيلاوست هام يونايتد

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2020

  1. يتصدر فريق نادى ليفربول قائمة الدوري الانجليزي برصيد 9 نقاط.
  2. في المركز الثاني نادى مان سيتى برصيد 7 نقاط.
  3. يتراجع نادى ارسنال من المركز الثاني إلى المركز الثالث بعد الهزيمة بنتيجة 3-1 من نادي ليفربول.

تبدأ مباريات الجولة الرابعة يوم السبت المقبل الموافق 31/8/2019.

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عن الكاتب

كريم محمد

كريم محمد حاصل على بكالوريوس تربية احب القراءة وكرة القدم بجانب التدوين ومتابعة الاخبار المحلية والعربية والعالمية، اسعد بان اكون احد فريق تحرير موقع نجوم مصرية

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