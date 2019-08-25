ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2020″ Premier League” ليفربول في الصدارة

انطلقت من أسابيع قليلة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز الذي بداء بداية قوية من جميع الأندية لاحتلال ترتيب الدوري الانجليزي 2020، ومن خلال نتائج الجوالات الثلاثة الماضية يتوقع جميع المشاهدين والمتابعين لأحدث كرة القدم الانجليزية وبالأخص بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2020 مشاهدة منافسة كبيرة للفوز باللقب هذا العام، ويعتبر مسابقة الدوري الانجليزي من اكثر الدوريات حول العالم مشاهدة لوجود اكبر عدد من نجوم كرة القدم ضمن صفوف الأندية المشاركة في البطولة.

المنافسة الكبيرة بين متصدر الدوري الانجليزي الممتاز العام الماضي طول مشورا البطولة نادى ليفربول، ونادى مان سيتى الذي حقق لقب البطولة من المتصدر بفارق نقطة واحدة، لموسم 2019/2018، ويتوالى التافس هذا العام أيضا فيلاحق نادى مان ستى نادى ليفربول المتصدر حتى الآن بعد انتهاء الجولة الثالثة برصيد 9 نقاط، في المركز الأول ونادى مان ستى في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ليفربول نيوكاسل برايتون ألبيون بيرنلي مانشستر يونايتد ليستر سيتي شيفيلد يونايتد ساوثهامبتون توتنهام كريستال بالاس ولفرهامبتون تشيلسي نورويتش سيتي مانشستر سيتي بورنموث إيفرتون واتفورد آرسنال أستون فيلا وست هام يونايتد

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2020

يتصدر فريق نادى ليفربول قائمة الدوري الانجليزي برصيد 9 نقاط. في المركز الثاني نادى مان سيتى برصيد 7 نقاط. يتراجع نادى ارسنال من المركز الثاني إلى المركز الثالث بعد الهزيمة بنتيجة 3-1 من نادي ليفربول.

تبدأ مباريات الجولة الرابعة يوم السبت المقبل الموافق 31/8/2019.

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