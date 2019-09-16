تحديد مكان إقامة مباراة سوريا وجزر المالديف بالإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم “مونديال 2022”

تم الكشف رسميا عن مكان إقامة مباراة سوريا وجزر المالديف في الإمارات، تلك المباراة القادمة والتي تقام يوم 10 أكتوبر 2019 بالإمارات، وهي مباراة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، يذكر أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قد وافق على استضافة مباريات منتخب سوريا الأول في التصفيات الآسيوية المشتركة.







مكان إقامة مباراة سوريا وجزر المالديف القادمة في الإمارات

مكان إقامة مباراة سوريا القادمة ضد المالديف في تصفيات كأس العالم سيكون ملعب مكتوم بن راشد بمدينة دبي، ويتسع هذا الملعب لعدد 12 ألف متفرج، وكان ملعبا لنادي الشباب الإماراتي قبل دمج النادي مع الأهلي ودبي، هذا ومن المرتقب حضور جماهير سورية غفيرة لتلك المباراة، سواء من الجالية السورية في الإمارات أو الجاليات السورية في دول الخليج العربي، وإلى جانب متابعة تلك المباراة من الملعب، سوف تتمكن الجماهير القادمة من دول آخرى من قضاء عطلة سياحية متميزة في دبي والتي تعتبر أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم.







منتخب سوريا لعب مباراة واحدة في التصفيات، ونجح في حصد نقاطها الثلاثة، وذلك بعد الفوز على الفلبين خارج الديار بنتيجة كبيرة وهي 5-2، منافس نسور قاسيون على قمة تلك المجموعة وهو المنتخب الصيني، فاز في أول مباراة له، وتغلب على جزر المالديف في الجولة الماضية، موعد مباراة سوريا والمالديف القادمة يوم 10 أكتوبر 2019 عند الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات.