حكايات_الكان..تاريخ مشاركات منتخب الجزائر فى البطولة الأفريقية .. فهل سينجح فى تحقيق اللقب للمرة الثانيه بعد الغياب؟

تتجه أنظار الشعب الجزائري ومحبي الكرة الجزائرية إلى ملعب الدفاع الجوي والذي ستقام عليه مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كاس الامم الافريقيه فى نسختها الثانية والثلاثون والتى تضم ( الجزائر / كينيا / السنغال / تنزانيا ) فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل .

ويأمل لاعبو المنتخب الجزائري ومديره الفني الوطني ” جمال بلماضي ” الوصول الى ابعد المراحل فى تلك البطولة والتي تضم 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة .

ويستعرض معكم ( نجوم مصرية ) بعض الأرقام الخاصة للمنتخب الجزائري .

شارك منتخب نسور قرطاج فى 17 نسخة سابقة من البطولة التي بدأت عام 1957 وكانت أول المشاركات لمنتخب ( محاربي الصحراء ) في نسخة 68 ولكنه لم يتوج باللقب سوى مرة واحدة طوال تاريخه في عام 1990 فى البطولة التى أقيمت وقتها فى الجزائر مع المدرب الوطني ” حميد كرمالي” بعد الفوز على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بهدف دون رد .

– وصل منتخب الجزائر إلى المركز الثاني مرة وحيدة في نسخة 1980 في نيجيريا ، اما المركز الثالث فقد وصل اليه المنتخب الجزائري مرتين في نسختي 1984 فى كوت ديفوار ، 1988 في المغرب .

– حظيت الجزائر بتنظيم البطولة مرة وحيدة طوال تاريخها فى عام 1990 والتى توجت فيها باللقب .

أرقام المنتخب الجزائري فى بطولة كاس الامم الافريقيه …

شارك المنتخب الجزائري في 17 نسخة من البطولة وخاض خلالها 67 مباراة ، تمكن من الفوز فى 22 مباراة وتعادل فى 20 مباراة وخسر فى 25 مباراة ، تمكن من تسجيل 79 هدف بينما استقبلت شباكه 83 هدف .

— جاءت أبرز غيابات المنتخب الجزائري ( هاريس بلقبلة لاعب وسط فريق بريست فى دوري الدرجة الثانية الفرنسي وجاء قرار الاستبعاد بعد أن ظهر اللاعب في معسكر المنتخب في الدوحة مجردا من الملابس ) .

— وقد أعلن ” جمال بلماضي” المدير الفنى للمنتخب الجزائري عن قائمة تضم 23 لاعبا للمشاركة في البطولة وأبرز ما جاء فى تلك القائمة أنها تعتمد على المحترفين بشكل كامل تقريبا حيث ان القائمة تضم 5 لاعبين في الدوريات العربيه ( السعودية / قطر / تونس ) وهناك 16 لاعب في الدوريات الأوروبية ما بين الدوري التركي والايطالي والاسباني والفرنسي والانجليزي ، ولم تضم القائمة سوى لاعبين فقط من الدوري المحلي وهما ” هشام بوداوي لاعب وسط فريق بارادو الجزائري ” ، ” محمد بن خماسة ” لاعب وسط اتحاد الجزائر والذي انضم عقب خروج ” هاريس بلقبلة ” من القائمة النهائية للمنتخب .

فهل سيتمكن منتخب الخضر من الوصول إلى المربع الذهبي ام سيودع البطولة سريعا ؟

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