بعد الحصول علي بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.. الركراكي يرحل عن تدريب الوداد

تمكن وليد الركراكي المدير الفني المغربي لفريق الوداد من الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا الأخيرة بعد الفوز على الأهلي بهدفين نظيفين، كما أحرز المدير الفني بطولة الدوري هذا الموسم بعد موسم طويل وشاق في الدوري المغربي، ولا يوجد أفضل من هكذا إنجازات ليستكمل الركراكي ما بدأه مع الفريق إلا أنه كان له رأي آخر وقرر عدم استكمال مهمته مع الفريق المغربي.

أسباب رحيل الركراكي عن الوداد المغربي

وأوضح المدرب المغربي وليد الركراكي أسباب رحيله عن تدريب الوداد حيث أكد أن الفريق بحاجة إلى نفس جديد لقيادة الإدارة الفنية، وصرح قائلاً: “يحتاج الوداد نفسا جديدا، ومدربا متعطشا للعطاء أكثر مني، ولا أرى في نفسي القدرة على تحقيق نجاح مماثل في الموسم المقبل”، مؤكداً أنه أنجز مهمته التي جاء من أجلها قائلاً: “حضرت لتدريب هذا النادي الكبير، لكسب أكثر من رهان.. فقد جئت لأجل التتويج بدوري الأبطال، وقد تحقق المراد”.

وجهة المدرب المغربي بعد الرحيل عن الوداد

وأكد الركراكي أنه أبلغ وكيله أن يريد التقاط أنفاسه والابتعاد عن التدريب لفترة مشيراً إلى صعوبة ومشقة مشواره الذي قضاه مع الفريق المغربي، كما أضاف أنه لا يسعى حالياً إلى تدريب المنتخب المغربي مصرحاً: “للمنتخب مدرب ينبغي احترامه.. وبمنتهى الصدق، لا أشغل تفكيري بهذا الموضوع، لقد أبلغت وكيل أعمالي بحاجتي لالتقاط الأنفاس والراحة، ولا خطط لدي حاليا مثلما يروج الكثيرون”.