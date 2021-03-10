برشلونة يقدم عرضا لسيرجيو أجويرو

بواسطة مباركة أوران

بمبادرة من رئيس نادي برشلونة المنتخب حديثًا جوان لابورتا، قدم نادي برشلونة عرضًا رسميًا للمهاجم الأرجنتيني لمانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، الذي سينتهي عقده مع ناديه بعد نهاية هذا الموسم، وفقًا لتقارير TyC Sports.

برشلونة يقدم عرضا لسيرجيو أجويرو 1 10/3/2021 - 11:06 م

أجويرو، 32 عامًا، لم يجرؤ مسيروا  مانشستر سيتي إلى اجراء أي محادثات بشأن تجديد عقده  ومن المرجح أن يسرح هذا العام.

في صيف 2011، انتقل أجويرو من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي مقابل 40.000.000 يورو. خلال البطولة الحالية، لعب 6 مباريات فقط بسبب إصابته ووباء فيروس كورونا، ولعب 4 مباريات وسجل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

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لابورتا يسعى بقوة لحسم صفقة أجويرو، من اجل إقناع صديقه في المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بالاستمرار رفقة البارسا في الموسم المقبل ولما لا للمواسم اخرى.

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مباركة أوران

كاتيا كاتبة جزائرية حاصلة على بكالوريوس في العلوم الإقتصاد ،عاملة في مؤسسة تعليمية،كاتبة محتوى فى نجوم مصريه
لدي خبرة في كتابة المقالت في عديد المواقعة وتمكنة في عدة موضوعات منها :
اخبار الجزائر
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