بالفيديو.. تأثر مدرب الفريق الياباني “أوراوا ” بعد علمه بوفاة لاعبه السابق ” يوسف السالم”

بدت معالم الصدمة والتأثر على وجه البولندي ” ماسيج سكورزا ” وهو مدرب الفريق الياباني أوراوا ريد دياموندز، بعد علمه بوفاة لاعبه السابق يوسف السالم، وكان اللاعب يوسف السالم نجم الهلال والاتفاق السابق.

ويستضيف فريق الهلال نظيره ” الفريق الياباني أوراوا”، في مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات نهائي دوري أبطال آسيا في مدينة الرياض على أن تقام مباراة الإياب خلال الأسبوع القادم.

وكان المدرب ماسيج سكورزا قد درب اللاعب يوسف السالم خلال فترة توليه لتدريب فريق الاتفاق في الموسم 2012/2013، وأثناء المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة ” مباراة نهائي دوري أبطال آسيا” قال المدرب البولندي سكورزا: “لقد عشت أوقاتًا جيدة ورائعة مع فريق الاتفاق ودربت لاعبين مميزين مثل اللاعب يوسف السالم”.

ولم يكن يعلم عن وفاته، و بعد نهاية المؤتمر علم سكورزا بخبر وفاة يوسف السالم من مراسل “الميدان”، والجدير بالذكر أن اللاعب قد رحل من أكثر من شهرين بعد صراع طويل مع المرض.

وقال المدرب سكورزا بعدما تغيرت ملامحه تماما وبعدما بدى عليه الحزن والتأثر:

“حقا، إن هذا مستحيل”، ثم غادر وهو في حالة من التأثر و الصدمة من وقوع الخبر عليه.

وكان لاعب الهلال والاتفاق السابق “يوسف السالم قد توفي عن عمر يناهز ال 37 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض في شهر فبراير الماضي.

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