باريس سان جيرمان يعرض على ميسي التخلي عن القميص رقم 10 وارتداء القميص رقم 30

فاجأ النجم الأرجنتيني ليو ميسي الجميع برحيله عن برشلونة بنهاية الموسم المنصرم واختياره المغادرة الى أي فريق آخر في أوروبا، وفي ظل اقتراب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من ضم اللاعب الدولي الأرجنتيني نجد أن هناك قضية تحوم في الأُفق حول رقم القميص الذي سيرتديه البرغوث مع باريس سان جيرمان في حال انتقل اليه هذا الموسم، وعلى الرغم من أهمية الأمر بالنسبة للمتابعين والجماهير إلا أن لبرغوث لم يولِ الأمر اهتماماً كبيراً وفي عضون ساعات قليلة من تأكيد الصحف الأوروبية لنبأ انضمام ميسي لباريس سان جيرمان قرر ميسي الحصول على رقم جديد له غير ذلك الذي ارتداه طوال أو أغلب الوقت في مسيرته الاحترافية مع برشلونة، ويبدو أن الأمر سيكون غريباً بالنسبة للمشجعين اذا رأوا ميسي برقم جديد غير 10 إلا أن ذلك سيحدث في حال انضم ميسي لباريس سان جيرمان.

تناولت الصحف الأجنبية في الساعات القليلة الماضية تكهنات حول الرقم الذي سيرتديه البرغوث ميسي مع باريس سان جيرمان في حال انضم البرغوث للأخير، وقاطع الجدل المثار في الصحافة ذلك الخبر الذي ورد فيه أن النادي الباريسي عرض على ميسي ارتداء القميص رقم 30 مع سان جيرمان بدلاً من القميص رقم 19 أو رقم 8 ورقم 10، وورد في بيان لإحدى الصحف أن باريس سان جيرمان عرض على ميسي القميص رقم 30 والذي يمثل للبرغوث أهمية خاصة في مسيرته، وكان الرقم 30 هو أول رقم يظهر به ميسي مع برشلونة وذلك قبل ارتدائه القميص رقم 19 ومن ثم القميص رقم 10، ولا تستبعد الصحافة أن يفعلها ميسي ويقبل بالقميص رقم 30 وذلك لأهمية الرقم بالنسبة اليه.

ويذكر بأن زميل ميسي السابق في برشلونة نيمار كان قد أكد على أنه سيتخلى عن قميصه رقم 10 في حال قدوم ميسي للفريق ليمنحه له ولكن الأخير رفض عرض نيمار وقال بأنه يريد رقماً جديداً غير الرقم 10 لأسباب لا يريد الإفصاح عنها، ويمكن لميسي أيضاً الحصول على القميص رقم 19 أو رقم 8، ولم يسبق لميسي ارتداء القميص رقم 8 إلا أنه سيكون مناسباً لو اختاره.