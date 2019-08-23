أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم إستقالة المناجير العام للمنتخب حكيم مدان عقب سنتين من توليه مسؤولية الإشراف عل زمام المنتخب الجزائري لكرة القدم، حيث تولى هذه المهمة منذ إنتخاب رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم أي منذ سنتين تقريبا، وعرفت مهمة المناجير العام نجاحا إلى حد كبير بما أن المنتخب الجزائري لكرة القدم أحرز كأس الأمم الإفريقية الثانية في مشواره عقب مشوار مميز أنهاه المنتخب الجزائري بفوز مثير في المباراة النهائية أمام منتخب السينيغال ب 1.0، في كأس الأمم الإفريقية التي جرت وقائعها بمصر، عقب غياب عن منصات التتويجات منذ 29 سنة كاملة، أي منذ عام 1990 حين إحتضنت الجزائر كأس الأمم على أرضها.

المناجير العام لمنتخب الجزائر حكيم مدان يستقيل

أصدر الإتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا رسميا أعلن فيه عن إستقالة المناجير العام لمنتخب الجزائر لكرة القدم، حيث أعلن عن إعتذار حكيم مدان عن مواصلة المشوار مع المنتخب الجزائري بعد عامين من العطاء والبذل مع المنتخب الوطني الجزائري، بسبب رغبته في الحصول على الراحة، حيث أعرب حكيم مدان عن رغبته في أخذ قسط من الراحة والإبتعاد عن المنتخب، وأرجع ذلك غلى الضغوطات المفروضة عليه والهجمات الحاقدة التي ما فتئ يتعرض لها رفقة أعضاء الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، ممن وصفهم بأعداء النجاح، حكيم مدان اللاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني تمنى النجاح لخليفته وللمنتخب الوطني في أخر كلامه، وختم كلامه بالفخر مما قدمه للمنتخب الجزائري كلاعب وإداري