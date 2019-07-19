المباريات المتبقية للنادي الأهلي في بطولة الدوري

النادي الأهلي يبدأ التجهيز لاستكمال مباريات الدوري المصري الممتاز،بدأ الأهلي التجهيز في معسكر خارجي بدولة اسبانيا لبناء واعادة الفريق مرة أخري بعد توقف الدوري وبالفعل تم تجهيز جميع لاعبي الفريق في المعسكر من لياقة بدنية والتغلب على الاصابات وعودة الروح للفريق،وتم التفاهم بين جميع اللاعبين من خلال المباريات الودية التي لعبها النادي الأهلي في المعسكر الخارجي وفاز بهم بنتائج كبيرة،وبعد انتهاء المعسكر الخارجي عاد الفريق للقاهرة لاستكمال التدريبات والاستعداد لباقي المباريات في الدوري،ويلعب الأهلي اليوم مباراة ودية مع فريق البلاستيك استعداد للمباريات القادمة في الدوري.

يتصدر النادي الأهلي الدوري الممتاز 74 نقطة متفوقا على الزمالك وبيراميدز حيث يحصل بيراميدز على المركز الثاني 70 نقطو والزمالك في المركز الثالث 68 نقطة حيث يتفوق الأهلي على جميع فرق مصر،حصل النادي الأهلي على لقب الدوري 40 مرة في تاريخه ويريد الحصول عليه للمرة 41 والفوز بالدوري للموسم الحالي،ويتبقي للنادي الأهلي مبارتين في الدوري مع كلا من المقاولون العرب والزمالك.

يلاقي النادي الأهلي فريق المقاولون العرب يوم 24_7_2019 يوم الاربعاء القادم في أحد مباريات الدوري المتبقية للقلعة الحمراء على ملعب برج العرب بالاسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة،والمباراة الثانية للاهلي ضد الزمالك وتسمي مباراة القمة بين الفريقين وتعد أخر مباراة في الدوري المصري والتي تحدد من يحصل على الدوري وسوف تقام يوم 28_7_2019 على ملعب برج العرب بالاسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.