القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال اليوم في كأس الرابطة الانجليزية HD

يبحث الالاف من عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال اليوم، حيث من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وارسنال ضمن منافسات إياب نصف نهائي منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية «كأس كاراباو» الليلة على ملعب الامارات، ومن خلال السطور الثادمة سنتعرف على القنوات التي ستنقل المباراة وكذلك موعدها.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال اليوم

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وارسنال الليلة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت، وبالتحديد عبر اثير قناة beIN Sports 1 HD Premium، على أن يتم التعليق على المباراة بصوت المميز خليل البلوشي، ويغيب عن المباراة كلا من نجمي الفريق:”محمد صلاح ومحمد النني”، نظرا لمشاركتهما في المنتخب الوطني في فعاليات بطولة كأس أمم افريقيا 2022 التي تقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي خلال تلك الفترة.

موعد مباراة ليفربول وارسنال اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في:

تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة

الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت المملكة السعودية.

الساعة الثانية عشر الا ربع مساءا بتوقيت الامارات.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الانفليد يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المباراة فريق تشيلسي في نهائي البطولة التي تقام في يوم 27 من فبراير القادم.

التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، جونز.

خط الهجوم: مينامينو، فيرمينو، جوتا.