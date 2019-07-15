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استقالة هيرفي رونار.. المدرب الفرنسي يُعلق، والجامعة المغربية تنفي

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث
استقالة هيرفي رونار.. المدرب الفرنسي يُعلق، والجامعة المغربية تنفي

نشرت القناة المغربية الرياضية الرسمية خبر استقالة هيرفي رونار من تدريب المنتخب المغربي الأول، وذلك على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تلك التغريدة التي أثارت الجدل بعد ذلك، حيث خرجت الجامعة المغربية ببيان رسمي، نفت من خلاله خبر استقالة هيرفي رونار من تدريب المنتخب المغربي حتى الساعة، وقالت الجامعة المغربية في بيانها، أن رونار عقد اجتماعين مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، حيث تمت مناقشة أداء المنتخب في بطولة أفريقيا ومستقبل رونار مع المنتخب، واتفقا على عقد اجتماعات قادمة.

هيرفي رونار يُعلق

خبر استقالة هيرفي رونار الذي تم إعلانه، جعل المدير الفني الفرنسي يُعلق عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وقال رونار “بناء على طلبي عقدت اجتماع مع فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية”، وأضاف “تمت مناقشة أداء المنتخب في بطولة أفريقيا 2019 بمصر، ومناقشة التحديات القادمة للمنتخب المغربي، ومستقبله هو في قيادة المنتخب فنيا”، وانهى رونار تغريدته بقوله “اتفقت مع فوزي لقجع بعدم نشر أي بيانات رسمية حول مستقبله مع المنتخب”.

هذا وتؤكد عدة مصادر رياضية خليجية، أن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، يرغب في التعاقد مع هيرفي رونار، لقيادة منتخب السعودية الأول، في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، تلك التصفيات التي تبدأ رسميا في سبتمبر 2019 القادم، بل وأكدت بعض المصادر أن المفاوضات السعودية قائمة مع رونار بالفعل.

عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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