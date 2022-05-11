إيهاب جلال يلمح إلى عودة عبد الله السعيد للمنتخب

صرح إيهاب جلال المدير الفني الحالي لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة المصري الأحد الماضي لتقديمه رسميا كمدير فنيا للمنتخب أنه ” ليس هناك ما يمنع من ضم عبد الله السعيد إلى المنتخب المصري مرة أخرى إذا قدم المستوى الذي يؤهله للمنتخب المصري، وأن معدل السن لا يمثل عائق في انضمام اللاعب وعودته من الاعتزال مرة أخرى”.

وأضاف إيهاب جلال أنه “ليس هناك مدرب يجتمع عليه الجميع بنسبة 100٪، وأنه يتقبل الانتقادات ما دامت في نطاق الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف”، وبسؤال إيهاب جلال عن حقيقة اعتذاره عن تدريب منتخب مصر قال ” لا أستطيع أن أقول “لا” مرتين لتدريب منتخب مصر وأنه حلم أي مدير فني تدريب المنتخب الوطني”، ويعتبر الكابتن إيهاب جلال أن الراحل الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاته هما قدوته في التدريب وأنه تواصل مع النجم المصري محمد صلاح وأنه سوف يعتمد على المحترفين والمحليين وسيتابع جميع اللاعبين وأن كل اللاعبين تحت أعين الجهاز الفني للمنتخب المصري من الآن.

وأعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام عن الجهاز المساعد لمنتخب مصر ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من محمد شوقي مدرب عام، أحمد حسام مدرب مساعد بالإضافة إلى استمرار عصام الحضري مدربا للحراس، ويبدأ المنتخب المصري مشواره في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام غينيا يوم 2 يونيه القادم لتكون المباراة الرسمية الأولى للمدير الفني المصري، فهل ينجح إيهاب جلال مع المنتخب المصري ويعيده إلى الطريق الصحيح ؟