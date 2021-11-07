أسطورة بايرن ميونخ آريين روبن يعتزل كرة القدم نهائياً بعد مسيرة احترافية استمرت لأكثر من 21 عاماً

ودع أسطورة الكرة الهولندية ولاعب بايرن ميونخ وريال مدريد سابقاً آريين روبن ملاعب كرة القدم نهائياً اليوم عقب لقاء فريقه غرونينغن مع نادي فالفيك في الدوري الهولندي الأول لكرة القدم، وبعد انتهاء لقاء فريقه في الدوري الهولندي ظهر روبن وهو يرتدي بدلة رسمية ومعه باقة من الزهر ليودع فريقه الأول والأخير بشكل رسمي ويعتزل رياضة كرة القدم بشكل رسمي بعد 21 سنة قضاها في الملاعب.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ على موقع فيسبوك مساء اليوم أن الهولندي اريين روبن قد اعتزل كرة القدم نهائياً بعد مباراة فريقه اليوم والتي لم يشارك هو فيها، وكان روبن قد قضى أفضل وأعظم فترات مسيرته الكروية برفقة الفريق البافاري حيث حقق معه عشرات الألقاب في مختلف المسابقات وكان أحد ابطال رباعية موسم 2013 كما أنه يعتبر على نطاق واسع أحد أبرز أساطير البايرن على مر السنين ولا ننسى أيضاً أنه شكل مع الفرنسي فرانك ريبيري أحد أقوى الثنائيات الهجومية في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

ولعب روبن أيضاً لكل من ريال مدريد وتشيلسي وبي إس في أيندهوفن الهولندي، وفي عام 2019 قرر روبن مغادرة قلعة بايرن ميونخ والتوجه الى نادي غرونينغن بعدما حقق لقب الدوري الألماني مع البايرن، وقبل توجه روبن لنادي غرونينغن قرر التوقف عن اللعب لبضعة اشهر وغاب عن الأضواء ثم عاد مجدداً في بداية موسم 2020 ليتألق مع غرونينغن وها هو الآن ينهي مسيرة كروية استمرت لأكثر من 21 عاماً.