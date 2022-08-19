يزور المدير الفني السابق كارلوس كيروش مصر اليوم، وسط تساؤلات عديدة من جمهور الرياضية المصرية عن سبب الزيارة إلي مصر في التوقيت الحالي هل عاد لتدريب الأهلي ؟ ربما يكون هذا السؤال الأكثر تداولا في هذا التوقيت ولا سيما وأن النادي الأهلي يعاني من سوء النتائج مع مدربة الحالي كارلوس سيوارس، في وسط هذه التساؤلات علق المدرب المساعد للمنتخب الوطني السابق ضياء السيد عن سبب الزيارة المفاجئة إلي مصر في التوقيت الراهن، في نفس التوقيت فسر المدير الفني للاتحاد المصري فنجاد أسباب زيارة كارلوس كيروش للقاهرة اليوم.

أسباب زيارة كارلوس كيروش لمصر الآن هل عاد لتدريب الأهلي ؟



علق المدير الفني للاتحاد المصري عن احتمالية تولي كارلوس كيروش للنادي الأهلي المصري في الوقت الحالي ولا سيما وأن المدير الفني كارلوس كيروش ليس مرتبط بعقد مع أي نادي في الوقت الحالي.

في نفس التوقيت كشف المدير الفني فنجاد أن السبب الرئيسي في زيارة كيروش لمصر في التوقيت الحالي تأتي لتسوية المستحقات المالية له مع اتحاد الكرة المصري، بالإضافة إلي حل أزمة العقوبة التي تم توقيعها من الكاف المقدرة بمبلغ 25 ألف دولار.

شهدت الفترة الأخيرة أزمة بين الاتحاد المصري والمدير الفني السابق كيروش بسبب التأخير في دفع المستحقات المالية، وخاصة بعد أن فشل المدير الفني بالصعود مع منتخب مصر إلي كأس العالم قطر 2022.

من المتوقع أن يعقد المدير الفني كالورس كيروش مؤتمر صحفي للمطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة له لدي اتحاد الكرة المصري.

فرج عامر كيروش يزور النادي الأهلي خلال ساعات

أعلن رئيس نادي سموحة السابق المهندس فرج عامر عن قدوم كيروش لزيادة النادي الأهلي المصري، وكتب في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (كيروش يصل مصر لزيارة الأهلي)، الأمر الذي لقي تفاعل كبير من المشتركين وآثار أنباه الملايين، وتأتي احتمالية زيارة الأهلي واردة واحتمالية أن يكون المدير الفني للنادي الأهلي في الموسم الجديد واردة أيضا.