طريقة تجديد جواز السفر السعودي عبر أبشر والرسوم المطلوبة لذلك

تسعى المملكة العربية السعودية بمؤسساتها المختلفة إلى تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة، حيث إنهم أعلنوا أنه من الممكن تجديد جواز السفر السعودي الآن بكل سهولة وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية، عوضًا عن الذهاب إلى إدارة الجوازات وتضييع الكثير من الوقت والجهد، بل وأيضًا سداد قيمة الرسوم المطلوبة التي تتحدد وفقًا لمدة التجديد المرغوب بها من خلال المنصة، وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل خلال السطور التالية.

طريقة تجديد جواز السفر السعودي

أصبحت الآن عملية تجديد جواز السفر السعودي لا تحتاج إلى وقت أو بذل مجهود، بعد أن أتاحت السلطات السعودية الخدمة من خلال شبكة الإنترنت، بتطبيق عدد من الخطوات عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لها، وهي:-

الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية بعد الإتصال بالشبكة العنكبوتية. من الواجهة يتم الدخول إلى قسم خدمات الأفراد. على المواطن تسجيل الدخول باستخدام كلمة السر واسم المستخدم. يتم الدخول إلى قائمة خدماتي وتحديد تبويب خدمات. من بين الخيارات الظاهرة أمامك قم بتحديد الجوازات. النقر فوق تجديد جواز السفر السعودي. إدخال اسم الشخص المستفيد من الخدمة في المكان المخصص له. سوف تظهر أمامك صفحة تتضمن البيانات المتعلقة بتجديد جواز السفر، ينبغي عليك كتابتها بشكل صحيح. ثم تحديد مدة الصلاحية المرغوب بها للتجديد سواء 5 أو 10 سنوات. اختيار مكان الاستلام من بين فروع إدارة الجوازات المتاحة بالسعودية. كما يمكن استلام الجواز بواسطة خدمة “واصل” التابعة للبريد السعودي. بمجرد الانتهاء يجب تأكيد الطلب بعد الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

يتوجب عليك طباعة نسخة مصورة من الجواز بعد التجديد؛ لإرسالها إلى إدارة الجوازات أو البريد السعودي؛ للحصول على أصل الجواز بعد التجديد، بالإضافة إلى ضرورة إحضار الهوية الوطنية، على أن تكون صلاحيتها سارية.

كم تبلغ رسوم تجديد جواز السفر بالمملكة؟

قيمة الرسوم الخاصة بتجديد جواز السفر السعودي، حددتها الجهات المعنية في السعودية وفقًا لمدة التجديد المرغوب بها من جانب المواطن، والتي يتم تحديدها أثناء إجراءات التجديد عبر أبشر، وقد جاءت قيمة الرسوم كما يلي:-

الرسوم اللازمة للتجديد لمدة 5 سنوات تبلغ 300 ريال سعودي.

في حين أن الرسوم اللازمة لتجديد 10 سنوات تبلغ 600 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أنه من بين الخدمات التي توفرها المنصة أيضًا، هي إمكانية تجديد تأشيرة الزيارة بمجرد إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.