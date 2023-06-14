خطوات الاستعلام عن أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن

تراجع إدارة برنامج حساب المواطن أهلية المستفيدين من الدعم في المملكة العربية السعودية بشكل شهري، ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية قبل موعد صرف الدعم كي يتمكن المستفيدون من الاستعلام عن حالة أهليتهم وتقديم الاعتراضات، وهناك بعض الأسباب التي قد تجعل المتقدم للحصول على الدعم غير مؤهل، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم أهم أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن وطريقة الاستعلام.

استعلام حساب المواطن

لمعرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن يتم عمل الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

الخطوة الأولى هي التوجه إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

يتم تسجيل الدخول على الموقع باستخدام الاسم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول يتم الضغط على خيار “دراسة الأهلية”.

الخطوة التالية هي الضغط على “أسباب عدم أهلية العائل.

معنى عدم أهلية العائل

قد تظهر نتيجة أهلية حساب المواطن بأن العائل غير مؤهل، وهذا يعني أن عائل الأسرة المتقدم للحصول على دعم برنامج حساب المواطن غير مستوفي لشروط الأهلية التي حددتها إدارة البرنامج للحصول على الدعم، أو أن أحد التابعين المسجلين في الدعم لا تنطبق عليه الشروط، وتعتبر شروط الأهلية الأساسية في حساب المواطن هي الجنسية السعودية في الشخص المتقدم، وإقامته بشكل كامل في المملكة وكذلك تقديم بيانات متطابقة مع الجهات المختصة بتسجيلها.

الاعتراض على الأهلية

أتاحت كذلك إدارة برنامج حساب المواطن للمتقدمين إمكانية تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية الخاصة بهم في حال تم رفضهم من الحصول على مبلغ الدعم الشهري، ويجب أن يتم تقديم الاعتراضات في خلال 90 يوم من ظهور نتائج الأهلية، وإرفاق كافة المستندات التي تؤكد أحقية المتقدم في حصوله على الدعم، وكذلك تحديث البيانات إن حدث بها أي تغيير.

صرف الدعم بأثر رجعي

وطبقا لآلية صرف رواتب حساب المواطن فإن المتقدم للحصول على الدعم في حال تقديمه للاعتراض على الأهلية وقبول الطلب، فإن مبالغ الدعم المستحقة له يتم صرفها بأثر رجعي مع الدفعة التالية لقبول اعتراضه، ويتم صرف الدفعات الخاصة بحساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تغيير الموعد في حال تصادفه مع أي عطلة رسمية في المملكة.