موعد نزول مسلسل فروم From الموسم الثالث 2024

مسلسل From هو مسلسل رعب وخيال علمي أمريكي تم عرضه لأول مرة في فبراير 2022 وتم تجديده لموسم ثاني في أبريل 2023، وتدور أحداث المسلسل في بلدة صغيرة غريبة في وسط الغابة تبدو عادية في البداية، لكن سرعان ما نكتشف أنها مكان خطير ويحمل الكثير من الأسرار.

تبدأ القصة بوصول مجموعة من الأشخاص إلى البلدة بطريقة غامضة ويحاولون إيجاد طريق للخروج لكنهم يكتشفون أن البلدة بها حدود لا يمكن اختراقها، بالإضافة الى وجود وحوش غامضة تظهر وتهاجمهم ليلا.

إليك ما نعرفه عن From الموسم الثالث حتى الآن، بما في ذلك أي تحديثات لتاريخ الإصدار والمعلومات المتاحة.

Here we go #FROMily

Season 3 comin at ya!@FROMonMGM #FROM pic.twitter.com/LBKTofbkTA

— Harold Perrineau (@HaroldPerrineau) June 29, 2023