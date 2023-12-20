موعد نزول مسلسل فروم From الموسم الثالث 2024

مسلسل From هو مسلسل رعب وخيال علمي أمريكي تم عرضه لأول مرة في فبراير 2022 وتم تجديده لموسم ثاني في أبريل 2023، وتدور أحداث المسلسل في بلدة صغيرة غريبة في وسط الغابة تبدو عادية في البداية، لكن سرعان ما نكتشف أنها مكان خطير ويحمل الكثير من الأسرار.

قصة مسلسل from

تبدأ القصة بوصول مجموعة من الأشخاص إلى البلدة بطريقة غامضة ويحاولون إيجاد طريق للخروج لكنهم يكتشفون أن البلدة بها حدود لا يمكن اختراقها، بالإضافة الى وجود وحوش غامضة تظهر وتهاجمهم ليلا.

في الموسم الأول، تحاول الشخصيات إيجاد طريقة للخروج من البلدة، وتواجه العديد من العقبات في طريقها كما أنهم يكتشفون أن البلدة لديها صلة بعالم آخر مجهول، وانتهي الموسم الأول بخروج “بويد” إلى الغابة بحثًا عن مخرج أو على الأقل إجابات، لقد ذهب أبعد من أي شخص قبله ووجد منارة غريبة ومع ذلك، اضطر إلى الفرار بعد أن ترددت أصوات مدوية في كل مكان حوله.

في الموسم الثاني، تواجه الشخصيات تهديدات جديدة من الكائنات الغامضة ويكتشفون المزيد عن أسرار البلدة، وفي نهاية الموسم تجد “تابيثا ماثيوز” المنارة التي رآها بويد لفترة وجيزة فقط قبل أن يهرب، وتدخلها وتصعد إلى القمة حيث التقى بها طفل صغير يدفعها من النافذة، بعد ذلك تستيقظ ويخبرها طبيب أن مجموعة من المتنزهين عثروا عليها في الغابة، ملمحًا إلى أن كل ما عاشته في البلدة والمنارة كان حقيقيًا، وانتهي الموسم الثاني بشكل غامض ومشوق.

إليك ما نعرفه عن From الموسم الثالث حتى الآن، بما في ذلك أي تحديثات لتاريخ الإصدار والمعلومات المتاحة.

تأكيدات وجود موسم ثالث من المسلسل

نشر Hennessy Casting دعوة لطلب مشاركين للظهور في الموسم الثالث من مسلسل فروم، مشيرًا إلى أن تصوير المسلسل سيبدأ في ديسمبر ويستمر حتى مايو 2024.

أكد هارولد بيرينو الذي يلعب دور الظابط بويد ستيفنز، على صفحته الشخصية على انستجرام وتويتر انه تم التحضير للموسم الجديد وبدء التصوير.

قال أحد مخرجي المسلسل “جاك بندر” أن جزءًا كبيرًا من العرض موجود بالفعل في مرحلة ما بعد الإنتاج ومعظمه مكتوب، وأشار انه من المحتمل ألا يأتي الموسم الثالث حتى أواخر عام 2024.

موعد نزول المسلسل

لم يتم الإعلان عن تاريخ محدد لإصدار الموسم الثالث بعد، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه سيعرض في أوائل عام 2025، وهذا يتماشى مع نمط إصدار المواسم السابقة حيث تم عرض الموسم الأول في فبراير 2022 والموسم الثاني في أبريل 2023.

من المؤكد أن الموسم الثالث من From سيكون مثيرًا للاهتمام، خاصة وأن الموسمين الأول والثاني كانا ممتعين للغاية وجعل المتابعين متحمسين لمعرفة المزيد عن أسرار البلدة وماضيها، والتطلع إلى رؤية ما تخبئه الشخصيات، والموسم الثالث قادم بكل تأكيد بالمزيد من الإثارة والتشويق.