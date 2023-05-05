أسعار تذاكر النقل الجماعي من جدة إلى المدينة وخطوات الحجز بالتفصيل

تم تحديد أسعار تذاكر النقل الجماعي من جدة إلى المدينة من قبل شركة سابتكو الخاصة بالنقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة تحرص على توفير المواصلات طوال الوقت، ويتم إتاحة النقل سواء في الداخل أو الخارج، كما أن الشركة توفر عدد رائع من الخدمات التي تخص المسافرين، فهناك أمان وراحة على مدار الرحلة، ونجد أنه يمكنك الحصول على أفضل نقل من خلال شركة سابتكو ولذلك وفرنا لكم الأسعار وكل ما يخص الشركة من خلال مقالنا بنجوم مصرية.

ما هي أسعار تذاكر النقل الجماعي من جدة للمدينة؟

في حالة رغبتك في السفر بسهولة عليك الحجز من خلال شركة سابتكو التي وفرت لك الحجز بسهولة لضمان أفضل الأوقات في السفر، وتتمثل أسعار التذاكر فيما يلي:

سعر التذكرة ذهاب فقط 69 ريال سعودي.

سعر التذكرة من جدة للمدينة ذهاب وعودة 132 ريال.

سعر التذكرة vip ذهاب فقط هي 100 ريال.

سعر التذكرة vip ذهاب وعودة 176 ريال.

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خطوات حجز تذاكر النقل الجماعي من جدة للمدينة سابتكو

يمكنك أن تقوم بحجز تذاكر النقل الجماعي من جدة للمدينة بسهولة كبيرة من خلال خطوات سريعة تتمثل فيما يلي:

الدخول للموقع الالكتروني الخاص بشركة سابتكو للنقل الجماعي من هنا.

عليك أن تحدد نوع التذكرة سواء كان ذهاب وعودة أو ذهاب فقط.

قم بالضغط على زر vip في حالة رغبتك في الحجز.

حدد الواجهة التي ستذهب لها كما يلزم تحديد عدد التذاكر وتاريخ السفر.

اضغط على بحث، سوف يظهر لك جدول كامل به كافة المواعيد.

اختر المواعيد التي تناسبك ثم اضغط على تأكيد الحجز.

أسعار حجز التذاكر النقل الجماعي من الرياض إلى جدة

يبحث البعض أيضا عن أسعار تذاكر النقل الجماعي من الرياض إلى جدة، وتتمثل في الأتي ذكره:

يبلغ سعر تذاكر الذهاب فقط من 219 ريال سعودي حتى 225 ريال على حسب الدرجة.

أما سعر تذكرة ذهاب وعودة سوف فيبلغ 416 ريال سعودي.

ويجدر بالذكر أن شركة سابتكو تعتبر من أفضل شركات النقل الجماعي التي توفر خدمة الواي فاي على مدار الرحلة مع توفير مشروبات بخلاف المقاعد المريحة.