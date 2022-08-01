دجاج مسحب البيك السعودي على أصوله على طريقة الشيف آية حبيب

مسحب البيك السعودي من أشهر وصفات المطبخ السعودي المقرمشة السهلة التحضير بتتبيلة مميزة، فهي عبارة عن لحم دجاج طري من الداخل واسبايسي مقرمش من الخارج، لاقت تلك الأكلة استحسان من جميع الفئات العمرية وانتقلت من المطبخ السعودي للبلدان العربية للإقبال الشديد عليها، وعلى طريقة الشيف آية حبيب بإمكانك تصنيعها بالمنزل بمكونات من مطبخك والاستمتاع بأكثر من صوص حسب الرغبة يتناسب مع الجميع، كما بإمكانك تقديمها على طريقة المطاعم في العزومات للأهل والأصدقاء.

تحضير مسحب البيك السعودي بالخطوات

في نفس السياق السابق ذكره فطريقة عمل مسحب البيك السعودي تأتي على ثلاث خطوات كالتالي:

أولًا تحضير صدور الدجاج.

تحضير الصوصات المتنوعة.

في النهاية تحضير الصوصات والتقديم.

وبالترتيب التالي إليك الطريقة الأصلية للبيك خطوة بخطوة بالصور والفيديو مع الشيف آية حبيب.

الخطوة الأولى تحضير صدور الدجاج المكونات وطريقة التحضير

صدور دجاج.

كيس بلاستيك شفاف.

مدق لحوم.

سكين.

1/4 كوب لبن رائب.

ملح.

فلفل أسود.

بشر ليمون.

عصير ليمون.

خل أبيض.

بودرة ثوم.

بودرة بصل.

بودرة زنجبيل.

بابريكا.

شطة حارة.

1/2 ملعقة صغيرة مرقة دجاج فورية.

1/4 كوب صلصة حارة.

طريقة تحضير صدور الدجاج أساس وجبة مسحب البيك

أولًا قومي بوضع صدور الدجاج بالترتيب في الكيس البلاستيك ثم قومي بالدق عليه لتنعيم سمكها وترفيعها ولتتساوى جميعها، لسهولة تحضيرها فيما بعد. كذلك قومي بتقطيع صدور الدجاج بعد الدق لشكل مستطيلات باستخدام السكين. أيضًا قومي بتغريز قطع مسحب البيك باستخدام إبرة أو سن السكين لإتاحة تسريب التتبيلة لداخل اللحم والحصول على أطعم مذاق. أحضري صينية بايركس أضيفي بها اللبن الرائب وعليه بشر الليمون وعصير الليمون وبالتقليب. ثم قومي بإضافة التوابل البودرة إلى الخليط السابق وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي الصلصة الحارة ومرقة الدجاج وبالتقليب. كذلك قومي بوضع قطع صدور الدجاج بالتتبيلة السابقة وغطيها تمامًا بحيث تتشرب التتبيلة، وتترك لمدة 24 ساعة كاملة.

زيادة على ما سبق بإمكانك تحضير تلك التتبيلة وتجميدها في الفريزر جاهزة للتحضير في أي وقت ترغبين به، مع وضعها في كيس ثلاجة بلاستيك.

طريقة تسوية البيك السعودي Aya Habib الخطوة الثانية

ثلاث أطباق بايركس.

ملح.

فلفل أسود.

بودرة ثوم.

بودرة بصل.

بودرة زنجبيل.

بابريكا.

شطة حارة.

1/2 ملعقة صغيرة مرقة دجاج فورية.

حليب.

ثلاث بيضات.

بقسماط.

دقيق.

زيت.

تحضير المسحب على أصوله آية حبيب

أولًا قومي بوضع البقسماط في الطبق الأول، وفي الطبق الثاني قومي بوضع التوابل مع الدقيق وبالتقليب جيدًا، وفي الطبق الثالث قومي بضرب البيض مع رشة فلفل أسود.

في تلك الخطوة قومي بوضع قطع دجاج مسحب البيك في طبق الدقيق مع التوابل، وأخرجيه وضعيه في طبق البيض ولفيه جيدًا ومنها إلى طبق البقسماط بالترتيب وأخرجيه على طبق وضعيه في التلاجه 1/4 ساعة.

في هذه الأثناء قومي بإشعال النار على درجة متوسطة وأحضري المقلاة واجعليها غزيرة بالزيت وانتظري أن تسخن جيدًا.

أخرجي قطع المسحب من الثلاجة وأسقطيها بالتتابع في الزيت وراعي خفض درجة الحرارة بشكل بسيط، حتى تستمر قطع الدجاج في التسوية من الداخل بهدوء.

نكمل تسوية القطع بالتتابع حتى الحصول على اللون الذهبي المطلوب والقرمشة اللذيذة.

نرفع قطع الدجاج من الزيت على شبكة للتصفية.

ونبدأ في تحضير آخر خطوة وهي الصوصات.

الخطوة الثالثة تحضير صوصات المسحب السعودي

في نفس الوقت الذي يتم فيه تصفية المسحب من الزيت قومي بتحضير ثلاث أصناف من الصوصات الشهية وهي كالتالي:

صوص اسبايسي كوكتيل.

أيضًا صوص وردي بارد.

صوص ثومية.

الصوص الأول الحار الحراق

كوب إلا 1/4 من الكاتشاب.

عصير ليمون.

رشة ملح صغيرة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة ورشستر صوص.

فنجان صلصة شطة حارة.

أحضري كوب واخلطي به كافة المكونات السابقة وبالتقليب جيدًا، وقومي بصب خليط الصوص الحار في البولة المخصصة له، مع الاحتفاظ بنصف الكمية للصوص البارد الوردي.

الصوص الوردي البارد

نصف خليط الصوص الحار السابق تحضيره.

1/2 كوب مايونيز.

قومي بخلط المايونيز مع الصوص الحار جيدًا حتى الحصول على اللون الوردي، وقومي بتذوقه حال احتاج إلى ملح أكثر أضيفي رشة ملح بسيطة.

صوص الثومية

1/2 كوب ماء.

2 ملعقة نشا.

رشة ملح.

رشة ملح ليمون.

رشة خل.

فنجان حليب.

فص ثوم كبير.

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي خفيف.

ويتم تحضيرها بالخطوات التالية:

أحضري حلة صغيرة وارفعيها على نار متوسطة، ضعي الماء مع النشا وبالتقليب حتى الحصول على القوام المطلوب مثل الصورة تمامًا

والجدير بالعلم أن هذا الخليط هو أصل مكون الثومية.

يترك الخليط يبرد قليلًا قبل إضافة باقي المكونات عليه.

قومي بإضافة الملح والليمون والخل للخليط، وبالتقليب جيدًا.

ثم أضيفي الثوم والحليب والزيت واخلطيهما بالهاند بليندر جيدًا حتى الحصول على القوام المتماسك للثومية.

تقديم بوكس مسحب البيك الشيف آية حبيب

في الختام قومي بتجهيز بوكس مسحب البيك السعودي بالطريقة التالية: