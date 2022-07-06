هل يحرم صبغ اللحية للمضحي؟ وحكم قص الشعر في ذي الحجة لغير الحاج

يتحرى العديد من حجاج بيت الله الحرام الامتثال لتعاليم الدين الإسلامى خلال أداء فريضة الحج ويخشى العديد منهم الوقوع في المعصية أو الذنب بدون علم، وهناك بعض الأسئلة والقضايا الشائكة التي يبحث عنها الجميع وهي هل يجوز صبغ اللحية للمضحي في الشريعة الإسلامية، إذ ان المضحي له بعض الأحكام الخاصة التي لا بد من الحرص على إتمامها إليكم جواز صبغ الشعر للمضحي أو اللحية، وهل يمكن للحاج أن يصبغ شعره، وما هو حكم قص الشعر في عشر ذي الحجة لغير الحاج.

حكم الدين في صبغ اللحية للمضحي

ولا يوجد أى أحكام تحرم أن يقوم المضحي بصبغ لحيته، أو شعره لأنه ليس في الإحرام، أى أن المضحي ليس في حكم المحرم، وإنّما المسألة مخصوصة بالأخذ من الشعر والظفر، لذلك اختلاف عليها العلماء كثيرًا فالبعض يرى عند أهل السنة والجماع بوجود حرمانية الأخذ ومنهم يقول مكروهة ومن من قال ليس من السنة التوقف عن أخذ شيء منها.

هل يجوز صبغ الشعر للمضحي

ويقول أهل العلم أنه لا يوجد ما يحرم صبغ الشعر بالنسبة للمضحي، لأن المضحى في حالة حل وليس في حالة حرم أى أن الزينة والطيب والنساء ليست حرامًا في حقه وله أن يصبغ الشعر، وأن يستحم.

حكم صبغ الشعر للحاج

وعن حكم صبغ الشعر للحاج في الشريعة الإسلامية أوضح العلماء أن الأمر ليس من المحظورات الشرعية بالنسبة للمحرك، وخاصة أن الحنة وغيرها من الأمور لبست من المطيبات، كما قال جمهور أهل السنة والجماعة، و استندوا إلى أقوال الخطيب الشربيني في كتاب مغني المحتاج وذلك بما جاء نصه: وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعرا وله خضب لحيته وغيرها من الشعور بالحناء ونحوه؛ لأنه لا ينمي الشعر وليس طيبا”.

هل يجوز قص الشعر في ذي الحجة لغير الحاج

ومن بعض المسائل الخلافية التي يسعى الجميع إلى معرفة حكم الدين فيها حول حكم قص الشعر في ذي الحجة لغير الحج، لكن العلماء اختلفوا في الحكم.

القول الأول بأن الإمساك عن الشعر والظفر أمر واجب في الإسلام ويحرم على الفرد المضحي الأخذ منه وهو قول الإمام أحمد.

أما القول الثاني فقد ذهب البعض إلى أن الامتناع عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر مستحب لكن من فعله كان مكروهًا وهو رأى الشافعية.

أما القول الثالث فقد ذهب بأن الكف عن عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر ليس من السنة، و أوضحوا أن المضحي في حالة حل وليس حرام، ولا يحرم عليه التطيب واللباس وهو رأي الحنفية والمالكية.