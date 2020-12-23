معمول بالتفاح بطريقة مجربة جد بسيطة وسهلة و دون الحاجة لمقادير كثيرة
- معمول بالتفاح … جربوا تحضير هذا النوع من الحلويات الشرقية العربية، وذلك من خلال الطريقة المبتكرة المجربة والناجحة التي سنعرضها لكم في مايلي.
مقادير تحضير حلوى معمول بالتفاح :
هذه المقادير تكفي ل
10 أشخاص
وقت الطهي
15 دقيقة
- السكر : ما مقدار ملعقة كبيرة – خاص بعجينة المعمول.
- السكر البودرة : ما مقدار ربع كوب – خاص بعجينة المعمول.
- الدقيق : ما مقدار كوب – خاص بعجينة المعمول.
- السميد : ما مقدار كوبان – خاص بعجينة المعمول.
- السمن : ما مقدار كوب – خاص بعجينة المعمول.
- الحليب : ما مقدار ثلاث أرباع الكوب بحيث يكون سائل – خاص بعجينة المعمول.
- الزبدة : ما مقدار ملعقة صغيرة – خاص بالحشو.
- القرفة : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة – خاص بالحشو.
- ماء الزهر : ما مقدار ملعقتان صغيرتان – خاص بعجينة المعمول.
- التفاح : ما مقدار 2 حبة (بحيث يون مُقشّر وأيضا مفروم بالسكّين – خاص بالحشو.
- السكر البني : ما مقدار ملعقتان كبيرتان – خاص بالحشو.
مراحل تحضير حلوى معمول بالتفاح خطوة بخطوة :
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في ما يخص إعداد الحشو :
- نقوم بإضافة مقادير الحشو على النار ونتركهم لمدة 15 دقيقة، حتى ينضج التفاح بعدها نترك الحشوة في الجانب لحين استخدامها.
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في ما يخص إعداد المعمول :
- نقوم بإضافة السميد والدقيق وأيضا نوعا السكر إلى وعاء، مع القيام بالترحيك بشكل جيد، بعدها نقوم بتسخين السمن على النار، ثم نقوم بصبه فوق الدقيق، مع التقليب باستخدام ملعقة خشب، وذلك حتّى يبرد، بعدها تُعجن العجينة باستخدام اليدين بشكل جيد، مع القيام كذلك بصب الحليب بشكل تدريجي، والاستمرار في العجن لمدة 10 دقائق، بعدها نضيف ماء الزهر، ثم نقوم بتغطية العجين، ونتركها لترتاح مدة 3 ساعات.
- نأخذ مقدار من العجينة، ونقوم بحشوها بما مقداره نصف ملعقة صغيرة من الحشوة، ونصنع المعمول بواسطة قالب خاص، ثم نرص حبات المعمول في الصينيّة، بعدها نقوم بخبزها في الفرن المحمى على درجة حرارة 180 مئوية، وذلك لمدة 16 دقيقة.
بالصحة و العافية …