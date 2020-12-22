طريقة عمل “حلى البسكوت بالجوز الهند” بدون فرن! بألذ المواصفات

يعد حلى البسكوت بالجوز الهند من الحلويات الشهية واللذيذة المحببة لجميع الأعمار، ويتميز بمذاق ونكهة جميلة. وهو من الحلويات الغنية بالقيمة الغذائية، نظرا لاحتوائه على البروتينات والكربوهيدرات. وتلجأ ربة المنزل إلى إعداد هذه الحلوى في المنزل لسهولة تحضيرها ومذاقها الرائع، لكي تقدمها لأفراد أسرتها أو لضيوفها أو تقدمها في المناسبات. وتعد هذه الحلوى بالبسكوت المطحون ناعم والمضاف إليه النسكافيه والكاكاو والحليب والسكر والنشا والجوز الهند، ويغلف أيضا بالجوز الهند. وتتميز هذه الحلوى بسهولة التحضير حيث تعد بدون فرن. وفيما يلي مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها.

مكونات حلى البسكوت بالجوز الهند

يتكون حلى البسكوت بالجوز الهند من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ وهي كالآتي:

400 جم بسكوت شاي عادي.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

3 ملعقة كبيرة كاكاو.

2 ملعقة كبيرة سكر.

كوب ونصف حليب.

خليط الحشوة

4 ملعقة كبيرة سكر.

3 ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب جوز هند مبروش.

3 كوب حليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير حلى البسكوت بالجوز الهند بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق شهي وجميل وهي كالآتي: