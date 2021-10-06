التبولة بأسهل وألذ طريقة

التبولة هي نوع من أنواع السلطات، والتي تشتهر بها بلاد الشام كثيراً، وتعتبر من الأساسيات في بلاد الشام، وأيضا هناك بلدان اخرى تُجهز التبولة، واليوم سنتناول أسهل الطرق لعمل التبولة بطعم ولا اروع.

مكونات التبولة:

كوب بقدونس.

ربع كوب نعناع.

١ طماطم.

١ خيار.

زيت زيتون.

عصير ليمونة كبيرة.

١ بصلة خضراء.

فلفل حار أخضر.

رشة ملح ورشة فلفل أسود ورشة كمون.

نصف كوب برغل.

أوراق خس للتقديم.

طريقة عمل التبولة:

يتم تقطيع البقدونس والنعناع صغير جداً، ويوضع في طبق غويط، ثم يُقطع البصل الأخضر صغير جداً، والطماطم والخيار والفلفل يتم التقطيع صغير، ثم يضافوا للطبق وتقلب المكونات معاً.

في طبق جانبى يُوضع عصير الليمون وضعف كمية الليمون يضاف زيت زيتون، ويتم خلط الليمون مع الزيت جيداً حتى يتجانسوا، ثم يُوضع الخليط فوق الخضروات المقطعة سابقاً، ويُوضع رشة ملح ورشة فلفل أسود ورشة كمون ويقلب المزيج كله.

يتم نقع البرغل مدة نصف ساعة في ماء، ثم يُصفى من الماء المنقوع فيه، ويضاف إلى خليط المكونات السابق ويقلب.

في طبق التقديم “صحن التقديم” يتم وضع أوراق الخس، وفوقها التبولة السابق تجهيزها، ثم تُرش بزيت الزيتون وتقدم.

ملحوظات واضافات: