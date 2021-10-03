طريقة عمل أرز القدرة الفلسطينية

تشتهر فلسطين بكثير من الأكلات المميزة منها “القدرة الفلسطينة”، وهى عبارة عن أرز مبهر بطريقة مميزة يقدم في اغلب المناسبات، ويقدم بجانبه لحم مسلوق أو مشوي أو دجاج، وسنتناول طريقة عمل أرز القدرة فى هذا الموضوع باسهل وأسرع طريقة.

مكونات الوصفة:

كيلو أرز بسمتي.

كوب حمص.

كيلو لحم مقطع.

ورق غار وحبهان.

بصلة صغيرة.

ملح وفلفل أسود وكمون وكركم وبهارات قدرة.

٢ بصلة كبيرة مقطعة جوانح.

راس ثوم.

زبدة وزيت زيتون.

للتزيين:

لوز مقشر.

زبيب.

بقدونس مفروم.

طريقة عمل القدرة الفلسطينية بدون فخار:

يتم نقع الحمص ليلة كاملة، ثم يصفى من الماء المنقوع به، ثم يوضع في إناء الطهى مع ماء نظيف وملعقة من البيكربوناتو ويترك حتى تمام النضج، ثم يصفى ويترك جانباً ليبرد.

يتم سلق اللحم عن طريق وضعه في ماء مغلى على النار ليغلي قليلاً، ثم ينشل من الماء ويوضع بماء اخر نظيف مغلى، ومعه ورق غار وحبهان وبصلة صغيرة مقطعة، ويترك حتى ينضج.

في إناء الطهي يوضع ملعقتين من الزبدة وقليل من زيت الزيتون، ويوضع به البصل المقطع جوانح، ويقلب قليلاً حتى يصفر لونه، ثم يضاف ورق غار وحبهان حب وفصوص الثوم بالقشر المغسولة ويقلب.

ثم يضاف الفلفل الاسود والكمون وملعقة صغيرة من الكركم وملعقتين كبار من توابل القدر والملح.

ثم يضاف الحمص المسلوق والأرز البسمتي، ويقلب قليلاً.

ثم يضاف اليه شوربة اللحم حتى تغطى الأرز وترتفع عنه قليلاً.

ثم يترك الأرز حتى يتشرب الماء، ثم تخفض النار إلى أقل درجة، ويترك الأرز حتى تمام النضج.

في إناء على النار يوضع زيت زيتون ويحمص فيه اللوز والزبيب قليلاً.

يقدم أرز القدرة وفوقه يرش البقدونس المفروم واللوز المقشر والمحمص والزبيب واللحم المسلوق.

ملحوظات واضافات: