خطوات بسيطة تجعل أي غرفة صغيرة تبدو كبيرة في المساحة

في حالة كنت تعاني صغر حجم المساحة التي تعيش فيها أو تعمل بها، فغالبا لم يخطر ببالك أنه يمكنك أن تتغلب على هذه العقبة بحيل سهلة وبسيطة وتعتمد في الأساس على مفاهيم المقياس والضوء والحركة التي يمكن توظيفها بسهولة لخداع العين لإدراك شعور أكبر بالمساحة، وإذا كنت لا تري سوي الجوانب السلبية في المساحات الصغيرة، فدعنا نذكر بعض الإيجابيات فيها ومنها مساحة أقل ومجهود أقل عند التنظيف ومساحة أقل وأموال أقل عند التزيين أضف إلى ذلك أنك لن تضطر إلى تخزين الأدوات والأشياء الغير ضرورية نظرًا لعدم وجود مساحة كافية تسمح بذلك.

والآن إليك الطريقة التي يمكن من خلالها تحقيق أقصى استفادة من المساحات الصغيرة عن طريق منحها مظهر أكبر مما تبدو عليه في الواقع.

الخطوة الأولى: إخلاء مساحة

قد تجد هذا غريباً ولكن عليك أن تعلم أنه لكي تبدأ توسيع غرفة معينة يجب عليك أولا أن تبدأ عملية إخلاء واسعة لمحتوياتها، وذلك يتم عن طريق إزالة الأشياء الكبيرة وغير الضرورية منها وترك مساحة فارغة على الرفوف المفتوحة التي ليس من الضروري حشوها بالكتب وإطارات الصور والإضافات الأخرى من الأشياء التي لا تضيف شعور بالحركة أو الراحة في الغرفة.

الخطوة الثانية: تقليص حجم الأثاث

واحدة من أهم الخطوات لجعل الغرفة تبدو أكبر في المساحة هو تقليص حجم الأثاث فيها، والتأكد من مساوي الأثاث الموجود في الغرفة مع حجم ومساحة الغرفة بالنظر أولاً ثم بالمنطق ثانيًا، فمثلاً أي قطعة بها حواف كبيرة جدًا يجب أن يتم استبدالها، كما يجب أن تتوافر مساحة كافية بين قطع الأثاث وبعضها البعض مما يسمح بتدفق الهواء والشعور بالاتساع، كما يلعب التصميم دور كبير في ذلك، فحاول دائمًا الاعتماد على التصميمات البسيطة والأنيقة التي تكون كفيلة إلى جانب الإضاءة السليمة بمنحك شعور بالرحابة والاتساع في الغرفة.

الخطوة الثالثة: اختيار الأثاث والإضاءة المناسبة

احرص دائمًا علي خلق احساس بالحركة والتهوية الجيدة في الغرفة، وذلك عن طريق اختيار الكراسي والطاولات عالية الأرجل والمكشوفة والإضاءة البسيطة والقليلة لكن كافية، فمن المعلوم أن ذلك النوع من الأثاث يضفي احساسًا بالتهوية والاتساع فهي تخدع العين والعقل وتجعلهم يشعرون بالرحابة والاتساع في المكان.

الخطوة الرابعة: استخدام اللون الأبيض

عند محاولة جعل غرفة تبدو أكبر، لا يمكن تجاهل قوة اللون الأبيض، حيث تبرز طبيعته العاكسة للضوء مما يجعل الغرفة تبدو أكثر إشراقًا وتهويةً على الفور. عندما يتم طلاء الجدران والسقف باللون الأبيض، وفقًا لـ Remodelista، “يعمل ذلك على طمس الحدود بين الجدار والسقف، مما يتسبب في تحرك عينك لأعلى، مما يجعل السقف يبدو أعلى بشكل أساسي، الذي بدوره يعطي شعور بالمساحة والاتساع في المكان”.

إذا كنت قلقًا من أن تبدو الغرفة باهتة جدًا، فلا تفعل ذلك، إذ انه من السهل إضفاء الحيوية على الغرفة وتدفئتها بألوان مميزة وملمس مثل الخشب والتحف والسلال المنسوجة والجلود ذات اللون الأسود الناعم والسجاد المصنوع من جلد الغنم والمساحات الخضراء والمعادن الدافئة مثل النحاس أو الذهب المصقول.