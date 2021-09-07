الطعام المفيد للقطط والطعام الضار والغير مسموح به

توجد بعض الأكلات الغير مرغوب في إطعامها للقطط بشكل مستمر لأنها سوف تسبب لهم مضاعفات على المدى البعيد من تناول تلك الأطعمة والتي من الضروري التقليل منها إذا كانوا يتناولون هذا الطعام بشكل مستمر، بالأخص القطط حديثي الولادة وصغار السن وإليكم قائمة بالأكلات الضارة والأكلات المفيدة بالنسبة للقطط:

أكلات غير مسموح بها أكلات مسموح بها البهارات. الفراخ المسلوقة. المشروبات الغازية. اللبن الحليب بدون قشدة. السكريات. الأسماك بكميات قليلة. الثوم. الكبد المطهي (مسلوق ). البصل. البيض. الدهون. البطاطس المهروسة. العيش الأبيض. الكوسا. الفلفل الحار. الخيار. المشروبات المحلاة. الطماطم. الأغذية التي تحتوي على المواد الحافظة (المعلبة). السبانخ. اللبن البودرة التفاح. الطعام المجفف. الزبادي بدون قشدة. الأرز. اللحوم الحمراء. المكرونة. الشمام. البطاطس المقلية. العصائر الطازجة بدون سكر. الكافيين. الجمبري بكميات قليلة

وليست الأطعمة فقط التي من خلالها يمكن الحفاظ على صحة القط فمن الضروري أيضاً الكشف الدوري على القط، وخضوعها للعلاجات المطلوبة والتطعيمات الدورية التي يسمح بها الطبيب البيطري، ولا بنغبي استخدام العنف مع القط أثناء الاستحمام أو اللعب معه، لأن تكرار مثل هذه الأفعال قد يسبب له الاكتئاب ومحاولة هروبه من المكان، وليس من المستحب تربية قط وحيد أو قطة فمن الأفضل تربية قط أخر معه حتي لا يصاب بالحزن والاكتئاب، كذلك عمليات تعقيم القطط للذكور والإناث غير مستحبة بالإضافة لعدم قدرة القط أو القطة على الإنجاب بعد العملية.